Подведены итоги второго этапа корпоративного марафона «Шагай с СНХЗ»

Победителями второго этапа стали Алина Рустямова, лаборант промышленной санитарии, с результатом 684 385 шагов; Ольга Гайнуллина, машинист насосных установок цеха ИП-2-6, прошедшая 493 167 шагов; и Татьяна Нафикова, ведущий инженер-химик отдела технического контроля, на счету которой 404 496 шагов.

Регулярная ходьба, как отмечают медики, приносит организму огромную пользу: сердце перекачивает больше обогащённой кислородом крови и становится более выносливым, укрепляются лёгкие и дыхательная мускулатура, повышается выносливость суставов, кости становятся крепче. Мозг лучше снабжается кислородом, что улучшает его работу, сжигаются калории, нормализуется вес. Мышцы активнее используют глюкозу, благодаря чему стабилизируется уровень сахара в крови, укрепляются стенки сосудов, нормализуется артериальное давление, повышается иммунитет и улучшается настроение. И главное — ходьбу легко включить в привычный режим дня.

Аппаратчик цеха сырья № 1 Любовь Прохорова рассказала, что особенно полезно шагать с утра, наслаждаясь природой и пением птиц, но и после рабочего дня ходьба помогает «растрясти» все дневные переживания. Она признаётся, что порой кажется, будто с малоподвижной работой набрать дневную норму шагов невозможно, но это не так — главное, начать.

По словам инженера-конструктора проектно-конструкторского бюро Марины Замесиной, шагать просто: прогулка во время обеденного перерыва, пешие маршруты вместо общественного транспорта, активная прогулка с детьми — выполнить норму шагов вполне реально. По её подсчётам, расстояние от центральной проходной до здания Н-15 составляет около 3500 шагов. А её любимый секрет в том, что за то же время бега можно сделать в два раза больше шагов, чем при обычной ходьбе.

— Пешие прогулки — это и удовольствие, и самый простой способ поддерживать своё психическое и физическое здоровье. Сколько бы шагов ни нужно было делать ежедневно, главное — регулярность. А участвуя в конкурсе «Шагай с СНХЗ», можно ещё и побеждать в марафоне, и получать призы, — отметила ведущий специалист отдела охраны труда предприятия Евгения Никонова.

Победительницы второго этапа получили дипломы и подарки. Новых участников июльского марафона ждут за поощрительными подарками по адресу: корпус К-27, кабинет 2-1, контактный телефон: 29-40-67. При получении подарка необходимо предъявить личный пропуск и результаты в приложении «Шаги-ВКонтакте».

Тем временем уже стартовал третий этап марафона. Участникам необходимо фиксировать пройденные шаги с помощью мобильного телефона, смарт-часов или других устройств, транслирующих данные в сервис «Шаги-ВКонтакте». Подтвердить свой прогресс нужно 1 сентября публикацией фотографий или скриншотов шагомера на своей странице в социальной сети ВКонтакте, а затем продублировать публикацию под постом о завершении третьего этапа, отметив хэштеги #шагай_с_СНХЗ, #выбираючистыйвоздух и #Стерлитамак. Страница участника должна быть открыта, с возможностью написать сообщение. Важно учесть, что победитель одного этапа не может участвовать в первенстве в следующем месяце, однако может претендовать на победу по итогам всех трёх этапов, предоставив общее количество шагов за три месяца.

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