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Год экологии
25 Июля , 09:22

Состоялась экологическая акция «Чистый берег»

Более 1,3 кубометра мусора собрали участники экологической акции на берегу одного из крупнейших озер республики

На территории Природного парка «Аслы-Куль» состоялась экологическая акция «Чистый берег» в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Мероприятие организовано совместно с детским лагерем «Друг природы».

В уборке прибрежной территории приняли участие сотрудники парка, воспитанники лагеря и вожатые. За время акции участники собрали 1,3 кубометра бытового мусора, который был вывезен для последующей утилизации.

Как отметили сотрудники Природного парка «Аслы-Куль», очистка береговой зоны водоёмов — важная часть работы по предотвращению загрязнения водных объектов и сохранению биологического разнообразия региона. Подобные мероприятия не только улучшают экологическое состояние территории, но и формируют ответственное отношение к природе у подрастающего поколения.

Акция «Чистый берег» проводится Минэкологии Республики Башкортостан. Работа по наведению порядка на особо охраняемых природных территориях будет продолжена.

https://ecology.bashkortostan.ru/presscenter/news/834756/

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