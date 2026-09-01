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1 Сентября , 06:37

В Уфу продолжают прибывать участники IV Международного чемпионата «ГеоВызов»

В Уфу продолжают прибывать участники IV Международного геологического чемпионата «ГеоВызов». Среди них — студенты геологических специальностей из Ирана, Мали, Мозамбика, Палестины, Алжира, а также из Москвы. На данный момент в столицу Башкортостана прилетели уже 40 человек, остальные участники ожидаются в ближайшее время на площадке в парке «Патриот». Все они настроены бороться за победу.

Всего в чемпионате, который пройдёт с 28 августа по 9 сентября, примут участие более 300 студентов. Это 40 команд из 19 субъектов Российской Федерации — от Москвы и Санкт-Петербурга до Сахалина и Донбасса, а также из 13 зарубежных государств, включая Китай, Иран, Алжир, страны Африки, Ближнего Востока и СНГ.

Башкортостан на чемпионате представят команды Уфимского университета науки и технологий, Уфимского государственного нефтяного технического университета, Октябрьского нефтяного колледжа и Акъярского горного колледжа.

Программа чемпионата состоит из 12 сложных этапов, на которых участники продемонстрируют профессиональные знания и навыки. Главным призом для победителей станет возможность пройти стажировку на предприятиях геологической отрасли Башкортостана и России.

— Наша республика — уникальная геологическая территория. Здесь соседствуют древнейшие и самые молодые породы, а недра хранят колоссальный потенциал. Но главное — это преемственность поколений и прочные связи между талантливой молодёжью из разных стран и работодателями, которые становятся ключевым фактором успешной карьеры, — отметил министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов.

https://rbsmi.ru/work/frontend/web/issue-map/update/2865371
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