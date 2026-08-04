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Год экологии
4 Августа , 15:42

В Башкирии стартует конкурс «Лучший лесной инспектор Республики Башкортостан"

В честь 60-летия со дня образования Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан и в поддержку целей национального проекта «Экологическое благополучие» ведомство объявляет о проведении конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной инспектор Республики Башкортостан». Проект призван выявить лучших специалистов, осуществляющих федеральный государственный лесной контроль и лесную охрану, отметить их вклад в сохранение природы и повысить престиж профессии.

Состязание пройдет по шести номинациям: «Лучший лесной инспектор Республики Башкортостан»; «Лучший инспектор федерального государственного лесного контроля»; «Лучший инспектор лесной охраны»; «Лучший молодой инспектор леса» (для специалистов в возрасте до 35 лет); «За верность профессии» (для сотрудников со стажем работы в отрасли более 15 лет); «Народный выбор» (по результатам открытого онлайн-голосования).

Первый этап конкурса пройдет с 3 по 14 августа 2026 года. В этот период осуществляется прием заявок и характеристик участников от руководителей подразделений. В дальнейшем конкурсантов ждут тестирование на знание норм лесного законодательства, комплексная оценка результатов их профессиональной деятельности и открытое онлайн-голосование.

- Конкурс станет качественной площадкой для демонстрации профессионального мастерства, обмена передовыми практиками и повышения престижа профессии государственного лесного инспектора. Это еще один важный шаг в укреплении кадрового потенциала лесного хозяйства Республики Башкортостан и повышении эффективности охраны наших лесных богатств, - подчеркнул министр лесного хозяйства Республики Башкортостан Марат Шарафутдинов.

Ожидается, что конкурс станет доброй традицией и будет способствовать дальнейшему развитию профессионального движения в лесной отрасли региона.

Желаем успехов участникам!

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