+16 °С
Облачно
ДзенАнтитеррор
Год экологии
12 Августа , 16:22

Свыше 418 млн рублей привлечено в РБ на масштабную модернизацию лесного хозяйств

Лесной фонд - это стратегический ресурс, определяющий как экономический потенциал региона, так и экологическое благополучие его жителей. В связи с этим охрана, защита и воспроизводство лесов остаются безусловным приоритетом государственной политики, находящимся под личным контролем Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова.

Благодаря принципиальной позиции руководителя региона и эффективному участию Башкортостана в национальном проекте «Экологическое благополучие» (преемник нацпроекта «Экология») с 2019 года проведен комплексный процесс модернизации отрасли.

Для подведомственных учреждений Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан закуплено 732 единицы современной лесохозяйственной и лесопожарной спецтехники, оборудования и инвентаря. Общий объем инвестиций из федерального бюджета превысил 418 миллионов рублей.

Обновление материально-технической базы позволило региону выйти на качественно новый уровень решения национальных задач: обеспечить безусловный баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении не менее 100%, а также минимизировать площади лесных пожаров.

- Сегодня техническая оснащенность лесных служб напрямую конвертируется в результат. Оперативность тушения лесных пожаров достигла стопроцентного показателя: все возгорания в лесном фонде ликвидируются в течение первых суток с момента обнаружения. В части лесовосстановления новая техника позволила нам существенно повысить стандарты проведения агротехнических уходов, что гарантирует высокую приживаемость культур. Кроме того, создание современных условий труда для работников лесного хозяйства - это наш приоритет, ведь от их безопасности и комфорта зависит эффективность защиты всего зеленого богатства Башкортостана, - подчеркнул министр лесного хозяйства Республики Башкортостан Марат Шарафутдинов.https://forest.bashkortostan.ru/presscenter/news/840680/ 

Автор:
Читайте нас

© 2026 Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

Газета «ДРУЖБА МИШКИНО» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01879 от 11.06.2025 г.

Об использовании персональных данных

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан,  АО Издательский дом «Республика Башкортостан». 

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru