Свыше 418 млн рублей привлечено в РБ на масштабную модернизацию лесного хозяйств

Благодаря принципиальной позиции руководителя региона и эффективному участию Башкортостана в национальном проекте «Экологическое благополучие» (преемник нацпроекта «Экология») с 2019 года проведен комплексный процесс модернизации отрасли.

Для подведомственных учреждений Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан закуплено 732 единицы современной лесохозяйственной и лесопожарной спецтехники, оборудования и инвентаря. Общий объем инвестиций из федерального бюджета превысил 418 миллионов рублей.

Обновление материально-технической базы позволило региону выйти на качественно новый уровень решения национальных задач: обеспечить безусловный баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении не менее 100%, а также минимизировать площади лесных пожаров.

- Сегодня техническая оснащенность лесных служб напрямую конвертируется в результат. Оперативность тушения лесных пожаров достигла стопроцентного показателя: все возгорания в лесном фонде ликвидируются в течение первых суток с момента обнаружения. В части лесовосстановления новая техника позволила нам существенно повысить стандарты проведения агротехнических уходов, что гарантирует высокую приживаемость культур. Кроме того, создание современных условий труда для работников лесного хозяйства - это наш приоритет, ведь от их безопасности и комфорта зависит эффективность защиты всего зеленого богатства Башкортостана, - подчеркнул министр лесного хозяйства Республики Башкортостан Марат Шарафутдинов.https://forest.bashkortostan.ru/presscenter/news/840680/