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Год экологии
7 Августа , 05:15

Юные экологи Башкортостана представят республику на финале экологического форума

В сентябре в рамках национального проекта "Экологическое благополучие" в Магнитогорске состоится II (очный) этап IV Всероссийского детского экологического форума. Республику Башкортостан на нём представят школьники — победители международных и всероссийских конкурсов.

По итогам заочного этапа во второй тур вышли коллективы из 51 субъекта Российской Федерации. В каждой из 17 номинаций определены по три проекта-лидера. Наши ребята вошли в тройку лучших в номинации «Лучший проект по сохранению природных памятников» с работой «От дворянского поместья — к памятнику природы!», получившей высокую оценку экспертного совета форума.

— В настоящее время команда активно готовится к защите под руководством сотрудников Республиканского детского эколого-биологического центра — Эльвиры Каримовой и Эльзы Габбасовой. В финале участников ждут очная защита проектов, обмен опытом, новые инициативы и идеи, направленные на сохранение природы России и родного Башкортостана. Желаем команде удачи и заслуженных побед, — отметил министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов.

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