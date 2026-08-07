Юные экологи Башкортостана представят республику на финале экологического форума

По итогам заочного этапа во второй тур вышли коллективы из 51 субъекта Российской Федерации. В каждой из 17 номинаций определены по три проекта-лидера. Наши ребята вошли в тройку лучших в номинации «Лучший проект по сохранению природных памятников» с работой «От дворянского поместья — к памятнику природы!», получившей высокую оценку экспертного совета форума.

— В настоящее время команда активно готовится к защите под руководством сотрудников Республиканского детского эколого-биологического центра — Эльвиры Каримовой и Эльзы Габбасовой. В финале участников ждут очная защита проектов, обмен опытом, новые инициативы и идеи, направленные на сохранение природы России и родного Башкортостана. Желаем команде удачи и заслуженных побед, — отметил министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов.