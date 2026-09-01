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Год экологии
1 Сентября , 08:40

В Белебее прошла экскурсия для юных экологов из Давлеканово

В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» на мусоросортировочном комплексе в городе Белебей состоялась первая ознакомительная экскурсия. Её гостями стали участники проекта «Зелёный старт Давлеканово» — школьники из города Давлеканово, которые уже активно влияют на экологическую обстановку в своём городе. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Для ребят провели полную экскурсию по технологической цепочке комплекса: от зоны разгрузки мусоровозов до работы сортировочной линии. Школьники воочию увидели, как из общей массы отходов вручную отбираются полезные фракции — стекло, картон, пластик и металл, — и узнали, какой сложный путь проходит мусор перед переработкой.

— Для наших участников, которые уже четыре месяца проходят обучение по программе „Зелёного старта“ — встречаются с экоактивистами, изучают историю края и основы организации мероприятий, — этот визит стал отличной возможностью закрепить теорию практикой. Многие из них уже готовятся самостоятельно проводить „Чистые Игры“ для своих школ, — отметили сотрудники ООО «Экология Т».

Экскурсия стала не просто познавательным мероприятием, а наглядным уроком осознанного потребления для будущих лидеров экологического движения.

https://rbsmi.ru/work/frontend/web/issue-map/update/2865373

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