Более двух тонн макулатуры собрали сотрудники Минэкологии Башкортостана

С 2025 года акция вышла на новый уровень — теперь она проходит круглый год. Это значит, что сдавать макулатуру можно в любое время, без привязки к сезонам. Такой формат не только увеличивает объёмы сбора вторсырья, но и помогает снижать нагрузку на леса и экосистемы в целом.

Как подчеркнул заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан Шамиль Фаррахов, участие в «БумБатле» давно переросло в добрую традицию для всего коллектива.

— Каждый из нас понимает: природа не терпит равнодушия, и даже такой вклад, как сдача макулатуры, — это реальная помощь нашей планете, — отметил он.

Вся собранная бумага отправилась на предприятие ООО «БашЭкоВата», где ей дали вторую жизнь, превратив в эковату — современный теплоизоляционный материал для строительства. Это яркий пример того, как отходы становятся полезным ресурсом, а экономика замкнутого цикла постепенно входит в нашу повседневную жизнь.

Минэкологии Башкортостана приглашает к участию в акции всех неравнодушных — предприятия, школы, общественные организации и просто жителей республики. Вместе мы сможем сохранить природу для будущих поколений.

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