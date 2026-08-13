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Год экологии
13 Августа , 08:24

В России высадят 70 миллионов деревьев во время акции «Сохраним лес»

VIII сезон Всероссийской акции «Сохраним лес» стартует 21 августа в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». Во время мероприятия в стране высадят 70 миллионов деревьев, сообщили в Минприроды РФ.

«Акция проводится с 2019 года, и за это время высажено более 430 миллионов деревьев по всей стране. В этом году мы продолжим эту масштабную работу — планируется высадить не менее 70 миллионов деревьев», — сказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

В акции по сохранению и восстановлению лесов ежегодно участвует более миллиона человек. В регионах не только высаживают деревья, но и ухаживают за молодыми растениями, благоустраивают парки и скверы, проводят экологические и просветительские мероприятия.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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