За выходные в Башкортостане зафиксировано два ДТП с участием диких животных

В Дюртюлинском районе, на 24-м километре трассы Дюртюли – Нефтекамск, водитель совершил наезд на самку лося в возрасте 4 лет и на лосенка-сеголетка. Животные погибли. В Кармаскалинском районе под колеса автомобиля попала косуля. В обоих случаях люди не пострадали. В результате данных происшествий охотничьим ресурсам республики причинен ущерб в размере 200 тысяч рублей.

С начала года на территории Башкортостана зарегистрировано 58 случаев гибели лосей, 37 косуль, 3 кабанов и 1 зайца в результате ДТП. Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан призывает автолюбителей быть предельно внимательными, особенно при движении в лесистой местности. Дикие животные часто неожиданно выходят на проезжую часть, оставляя водителю критически мало времени для реакции. Риск столкновения многократно возрастает в темное время суток и в сумерках.

Водителям рекомендуется снижать скорость перед лесными массивами и на участках с ограниченной видимостью, проявлять особую осторожность в утренние и вечерние часы, а также не игнорировать дорожные знаки, предупреждающие о возможном появлении зверей на трассе.

https://rbsmi.ru/work/frontend/web/issue-map/update/2845726