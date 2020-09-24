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Сельское хозяйство

Сельское хозяйство
21 Сентября , 15:01
Башкортостан – на втором месте в России по привлечению федеральных дотаций для развития сельского предпринимательства
Сельское хозяйство
1 Сентября , 09:24
Молодые фермеры Башкортостана примут участие в международной выставке «Агрорусь»
Сельское хозяйство
30 Августа , 09:56
В Минсельхозе России обсудили развитие экспорта продукции АПК в регионах ПФО
Сельское хозяйство
23 Августа , 14:57
В Правительстве Башкортостана обсудили ход уборочной кампании
Сельское хозяйство
13 Августа , 09:49
На «Инвестчасе» одобрили новые проекты в сельском хозяйстве
Сельское хозяйство
11 Августа , 11:13
Жительница села Чураево Мишкинского района Маргарита Шаймарданова готовит вкусные обеды для работников сельхозартели им. Ленина
Сельское хозяйство
5 Августа , 15:51
Руководитель сельхозартели (колхоза) имени Ленина Денис Александрович Осипов свою 64-ю годовщину встретил в поле
Сельское хозяйство
5 Августа , 15:33
С 1 по 30 августа 2021 года на всей территории Российской Федерации впервые проводится сельскохозяйственная микроперепись (СХМП-2021).
Сельское хозяйство
30 Июля , 11:36
С 1 августа в Башкортостане стартует сельскохозяйственная микроперепись
Сельское хозяйство
29 Июля , 15:55
В Мишкинском районе проводится месячник под условным наименованием «Трактор».
Сельское хозяйство
29 Июля , 15:51
Одними из первых в Мишкинском районе приступили к уборке озимой ржи хлеборобы МТС «Центральная»
Сельское хозяйство
18 Мая , 16:23
В Мишкинском районе хороший темп набрала посевная
Сельское хозяйство
24 Сентября 2020, 14:01
Молодые аграрии собрались на форум
Сельское хозяйство
29 Июля 2020, 12:23
Любовь к скакунам - на всю жизнь
Сельское хозяйство
29 Июня 2020, 22:47
В Башкирии на государственную поддержку фермеров направили более 1 млрд рублей
Сельское хозяйство
29 Мая 2020, 12:29
Земледельцы на передовой линии
Сельское хозяйство
22 Мая 2020, 20:10
Ученые Башкирии усовершенствовали национальный напиток
Сельское хозяйство
15 Мая 2020, 18:03
В Башкирии фермер из Зилаирского района планирует наладить круглогодичное производство кумыса
Сельское хозяйство
15 Мая 2020, 13:17
Аграрии набрали хороший темп
Сельское хозяйство
14 Апреля 2020, 19:04
В Башкирии авиапатруль произвел первый облет лесов
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