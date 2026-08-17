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Сельское хозяйство

Сельское хозяйство
17 Августа , 05:31
В республике проводится операция "Трактор"
Сельское хозяйство
11 Августа , 04:08
В Башкортостане собрали миллион тонн зерна
Сельское хозяйство
5 Августа , 06:05
В Башкирии для геномной селекции КРС выделили 24 млн рублей
Сельское хозяйство
4 Августа , 05:17
Производство рапса в Башкортостане за пять лет выросло в три раза
Сельское хозяйство
4 Августа , 04:26
В Башкортостане на уборке урожая работают 4 тысячи зерноуборочных комбайнов
Сельское хозяйство
28 Июля , 10:11
Образовательный проект «Школа фермера» реализуется с самого первого потока
Сельское хозяйство
27 Июля , 11:48
Студенческие сельхозотряды Башкирии стартовали в трудовой семестр
Сельское хозяйство
20 Июля , 04:28
В Башкортостане заготовили более 700 тысяч тонн грубых и сочных кормов для скота
Сельское хозяйство
16 Июля , 07:19
С начала года предприятия Башкортостана экспортировали более 100 тонн меда
Сельское хозяйство
14 Июля , 06:56
В сельском хозяйстве Башкортостана активно развивают цифровые технологии и ИИ
Сельское хозяйство
11 Июля , 06:13
В поселке «Ягодная Поляна» развернулся — агрофорум ««День поля-2026»:
Сельское хозяйство
22 Июня , 11:40
В развитие племенного хозяйства «Артемида» инвестируют 1,3 млрд рублей
Сельское хозяйство
8 Июня , 11:15
В Башкортостане стартовала кормозаготовительная кампания
Сельское хозяйство
1 Июня , 11:45
Аграрии Башкортостана засеяли сельхозкультурами 95 процентов
Сельское хозяйство
25 Мая , 10:50
«Единая Россия» приглашает жителей Башкортостана принять участие в Всероссийском
Сельское хозяйство
22 Мая , 11:45
В Кармаскалинском районе начал работу крупнейший элеватор Башкортостана
Сельское хозяйство
20 Мая , 05:38
В Башкортостане благодаря нацпроекту оснастят 7 агротехклассов
Сельское хозяйство
15 Мая , 05:42
С начала года аграрии Башкирии закупили более 640 единиц новой техники
Сельское хозяйство
13 Мая , 06:06
В Башкортостане аграрии за 4 месяца приобрели техники на 4,1 млрд рублей
Сельское хозяйство
10 Мая , 05:32
Сельхозпроизводители Башкирии отправили за рубеж почти 1,7 тыс. тонн семян
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