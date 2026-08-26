Рабочая встреча с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут

Глава Башкортостана выразил признательность министру сельского хозяйства и коллективу ведомства за плодотворное сотрудничество.

– Развитию агропромышленного комплекса мы уделяем очень большое внимание, – подчеркнул Радий Хабиров. – В том числе благодаря эффективному взаимодействию с Минсельхозом России мы за последние годы серьёзно модернизировали технический парк хозяйств. С 2020 года аграрии закупили машин и оборудования на 80 млрд рублей. Только в 2026 году приобрели техники более чем на 9 млрд рублей.

Кроме того, значительные средства привлекли по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». В 2020-2025 годах на её реализацию направили 10 млрд рублей, в том числе 6,7 млрд рублей – из федерального бюджета. Это позволило улучшить жилищные условия для 760 семей, построить и отремонтировать 29 социальных объектов, благоустроить 290 общественных пространств, а также проложить 80 км дорог, 147 км линий газо- и 220 км водоснабжения.

Руководитель региона отметил и активную работу в части модернизации профильных учебных заведений. Так, в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» реконструировали второй учебный корпус Башкирского государственного аграрного университета. А в 2026 году приступили к ремонту третьего корпуса. При федеральной поддержке также модернизируют здания колледжей, которые готовят специалистов для сельского хозяйства.

Благодаря комплексному подходу отрасль демонстрирует хорошие показатели развития.

– Уборочная кампания в республике – в самом разгаре. Несмотря на неустойчивые погодные условия, аграрии убрали уже 50 процентов засеянных площадей, намолотив порядка 2 млн тонн зерна, – сообщил Радий Хабиров. – Последние годы в структуре посевов мы ориентируемся на увеличение доли масличных культур, видим хороший потенциал развития этого направления. В целом прогнозы на урожай в 2026 году достаточно хорошие.

Министр сельского хозяйства России отметила динамичное развитие АПК республики.

– На сельских территориях республики проживает полтора миллиона человек. Башкортостан – один из ключевых сельскохозяйственных регионов страны. В прошлом году здесь впервые в истории собран 1 млн тонн масличных культур, а урожай зерновых и зернобобовых превысил 3,6 млн тонн. Здесь представлены все ключевые направления АПК: растениеводство, животноводство, ветеринария, наука и образование. Местная продукция хорошо известна потребителям во многих регионах страны. Уверена, республика продолжит наращивать свой потенциал, – сказала Оксана Лут.

Глава Минсельхоза России также отметила высокие темпы развития сельских территорий и модернизации системы профильного образования. Оксана Лут добавила, что в ближайшее время важно завершить уборочную кампанию и качественно провести сев озимых культур под урожай 2027 года.

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В рамках поездки в Башкортостан министр сельского хозяйства России посетит научные и образовательные учреждения региона, где ознакомится с возможностями в сфере подготовки кадров для агропромышленного комплекса и новыми отраслевыми разработками.