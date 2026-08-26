Оксана Лут отметила научный вклад УФИЦ РАН в развитие сельского хозяйства регион

Отметим, что УФИЦ РАН – крупнейший региональный научный центр Российской академии наук, в который входит 15 обособленных структурных подразделений. Директор учреждения Василий Мартыненко рассказал, что особое внимание учёные уделяют развитию агронауки.

– У нас четыре научных организации, связанных с сельским хозяйством, – Институт биологии, Институт биохимии и генетики, Башкирский НИИ сельского хозяйства и Опытная станция «Уфимская», – сказал Василий Мартыненко. – У нас работали выдающиеся деятели науки. В их числе – селекционер Сабирзян Абдуллович Кунакбаев, который создал известный сорт озимой ржи «Чулпан».

Институт биохимии и генетики – ведущее научное учреждение Волго-Уральского региона в области молекулярной биологии, генетики, физиологии и биохимии растений, а также молекулярной фармакологии, иммунологии и биотехнологии. За последние пять лет здесь реализовали более 30 проектов, поддержанных грантами Президента России, Российского научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований и Главы Башкортостана.

Так, лаборатория геномных и постгеномных технологий в животноводстве реализует федеральные гранты в части разработки эффективных инструментов для развития отрасли, в том числе с использованием анализа больших данных.

Радий Хабиров и Оксана Лут также посетили лабораторию геномики растений, которую создали в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Здесь проводят исследования в области маркер-ориентированной и геномной селекции растений с хозяйственно-ценными признаками. А в лаборатории биоинженерии растений и микроорганизмов учёные изучают молекулярные механизмы реализации биологического потенциала, приводящего к повышению урожайности сельхозкультур.

Оксана Лут отметила вклад научного сообщества республики в развитие сельского хозяйства и выполнение федеральных показателей, в том числе по разработке ДНК-маркеров для селекции сельскохозяйственных культур.