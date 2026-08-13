Из Башкирии экспортировали более 210 тысяч тонн зерна

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки увеличились почти в два раза: если с января по июль 2025 года за рубеж было отправлено 124,5 тыс. тонн зерна и продукции его переработки, то в 2026 году этот показатель превысил 210 тыс. тонн.

Основную часть экспорта составили зерновые, зернобобовые и технические культуры. В частности, сельхозтоваропроизводители региона поставили за рубеж более 77 тыс. тонн пшеницы, почти 35 тыс. тонн льна, более 20 тыс. тонн ячменя, свыше 8 тыс. тонн гороха и 1,58 тыс. тонн рапса.

Основными направлениями экспорта стали Азербайджан, Республика Беларусь, Казахстан, Киргизия, Китай, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Туркмения, Турция и Узбекистан. Перед отправкой за рубеж зерно прошло необходимые проверки.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.