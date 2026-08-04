+15 °С
Облачно
ДзенАнтитеррор
Сельское хозяйство
4 Августа , 05:17

Производство рапса в Башкортостане за пять лет выросло в три раза

Аграрии Башкортостана делают ставку на масличные культуры. Так, за пять лет производство семян рапса в республике увеличилось более чем в три раза — с 26 тысяч тонн в 2021 году до 81 тыс. т. в 2026-м. Рост производства этой культуры напрямую связан с экспортным потенциалом региона и задачами национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Производство рапса в Башкортостане за пять лет выросло в три разаПроизводство рапса в Башкортостане за пять лет выросло в три раза
Производство рапса в Башкортостане за пять лет выросло в три раза
В Башкортостане рапс перерабатывают в масло на нескольких предприятиях, в том числе на Чишминском МЭЗ, а также заводах «Элеватор» и «Олеокемикс». Готовая продукция по большей части идет на экспорт и в другие регионы страны.

Рапсовое масло востребовано в пищевой промышленности — его используют при производстве маргарина, майонеза и кондитерских жиров. Также оно применяется в косметологии и медицине. Побочные продукты переработки — жмыхи и шроты — становятся ценными кормовыми добавками для сельхозживотных. На корм скоту идут и сами соцветия, листья и стебли рапса, из которых заготавливают силос, сенаж и травяную муку.

Кроме того, рапсовое масло служит сырьём для производства биодизеля.

В 2025 году в республике произвели около 21 тысячи тонн рапсового масла, за январь-апрель 2026 года — порядка 7 тысяч тонн. Ключевые покупатели башкирской продукции — Китай и Беларусь. Так, в КНР за первые шесть месяцев 2026 года экспортировано около 8 тысяч тонн рапсового масла, а в Беларусь — около 1,6 тысячи тонн рапса.

Рапсовый шрот, в свою очередь, реализуется на внутреннем рынке республики и в другие регионы России.
Источник: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан: https://contenta.info/press_releases?tag_id=425 
Производство рапса в Башкортостане за пять лет выросло в три раза
Производство рапса в Башкортостане за пять лет выросло в три раза
Производство рапса в Башкортостане за пять лет выросло в три раза
Автор:
Читайте нас

© 2026 Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

Газета «ДРУЖБА МИШКИНО» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01879 от 11.06.2025 г.

Об использовании персональных данных

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан,  АО Издательский дом «Республика Башкортостан». 

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru