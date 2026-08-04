Производство рапса в Башкортостане за пять лет выросло в три раза

В Башкортостане рапс перерабатывают в масло на нескольких предприятиях, в том числе на Чишминском МЭЗ, а также заводах «Элеватор» и «Олеокемикс». Готовая продукция по большей части идет на экспорт и в другие регионы страны.





Рапсовое масло востребовано в пищевой промышленности — его используют при производстве маргарина, майонеза и кондитерских жиров. Также оно применяется в косметологии и медицине. Побочные продукты переработки — жмыхи и шроты — становятся ценными кормовыми добавками для сельхозживотных. На корм скоту идут и сами соцветия, листья и стебли рапса, из которых заготавливают силос, сенаж и травяную муку.





Кроме того, рапсовое масло служит сырьём для производства биодизеля.





В 2025 году в республике произвели около 21 тысячи тонн рапсового масла, за январь-апрель 2026 года — порядка 7 тысяч тонн. Ключевые покупатели башкирской продукции — Китай и Беларусь. Так, в КНР за первые шесть месяцев 2026 года экспортировано около 8 тысяч тонн рапсового масла, а в Беларусь — около 1,6 тысячи тонн рапса.





Рапсовый шрот, в свою очередь, реализуется на внутреннем рынке республики и в другие регионы России.