В РБ за 8 месяцев текущего года экспортировал 350 тысяч тонн продукции АПК

Таким образом, к 1 сентября объем поставок вырос на 13 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 2025 г. — 310 тыс. тонн продукции). Наращивание поставок продукции агропромышленного комплекса за рубеж осуществляется в соответствии с целями национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
В денежном выражении показатель увеличился почти на 11%. За восемь месяцев производители реализовали продукции почти на 207 млн долл. США, годом ранее — на 188 млн долл.
Большие объемы поставок осуществлялись в Индию, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Китай, и другие.
Более 65 процентов объема поставок в структуре экспорта за восемь месяцев пришлось на продукцию масложировой отрасли, 6,3 процента на зерновые, более 17 процентов на продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности (колбасы, кондитерские изделия, напитки и т.д.), прочая продукция АПК — более 8 процентов.
Таким образом, к 1 сентября объем поставок вырос на 13 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 2025 г. — 310 тыс. тонн продукции). Наращивание поставок продукции агропромышленного комплекса за рубеж осуществляется в соответствии с целями национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
В денежном выражении показатель увеличился почти на 11%. За восемь месяцев производители реализовали продукции почти на 207 млн долл. США, годом ранее — на 188 млн долл.
Большие объемы поставок осуществлялись в Индию, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Китай, и другие.
Более 65 процентов объема поставок в структуре экспорта за восемь месяцев пришлось на продукцию масложировой отрасли, 6,3 процента на зерновые, более 17 процентов на продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности (колбасы, кондитерские изделия, напитки и т.д.), прочая продукция АПК — более 8 процентов.