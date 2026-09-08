В РБ за 8 месяцев текущего года экспортировал 350 тысяч тонн продукции АПК

Таким образом, к 1 сентября объем поставок вырос на 13 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 2025 г. — 310 тыс. тонн продукции). Наращивание поставок продукции агропромышленного комплекса за рубеж осуществляется в соответствии с целями национального проекта «Международная кооперация и экспорт».





В денежном выражении показатель увеличился почти на 11%. За восемь месяцев производители реализовали продукции почти на 207 млн долл. США, годом ранее — на 188 млн долл.





Большие объемы поставок осуществлялись в Индию, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Китай, и другие.



