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Сельское хозяйство
8 Сентября , 04:44

В РБ за 8 месяцев текущего года экспортировал 350 тысяч тонн продукции АПК

Башкортостан в январе-августе текущего года экспортировал почти 350 тысяч тонн продукции агропромышленного комплекса. 

В РБ за 8 месяцев текущего года экспортировал 350 тысяч тонн продукции АПКВ РБ за 8 месяцев текущего года экспортировал 350 тысяч тонн продукции АПК
В РБ за 8 месяцев текущего года экспортировал 350 тысяч тонн продукции АПК
Таким образом, к 1 сентября объем поставок вырос на 13 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 2025 г. — 310 тыс. тонн продукции). Наращивание поставок продукции агропромышленного комплекса за рубеж осуществляется в соответствии с целями национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В денежном выражении показатель увеличился почти на 11%. За восемь месяцев производители реализовали продукции почти на 207 млн долл. США, годом ранее — на 188 млн долл.

Большие объемы поставок осуществлялись в Индию, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Китай, и другие.

Более 65 процентов объема поставок в структуре экспорта за восемь месяцев пришлось на продукцию масложировой отрасли, 6,3 процента на зерновые, более 17 процентов на продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности (колбасы, кондитерские изделия, напитки и т.д.), прочая продукция АПК — более 8 процентов.
Таким образом, к 1 сентября объем поставок вырос на 13 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 2025 г. — 310 тыс. тонн продукции). Наращивание поставок продукции агропромышленного комплекса за рубеж осуществляется в соответствии с целями национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В денежном выражении показатель увеличился почти на 11%. За восемь месяцев производители реализовали продукции почти на 207 млн долл. США, годом ранее — на 188 млн долл.

Большие объемы поставок осуществлялись в Индию, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Китай, и другие.

Более 65 процентов объема поставок в структуре экспорта за восемь месяцев пришлось на продукцию масложировой отрасли, 6,3 процента на зерновые, более 17 процентов на продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности (колбасы, кондитерские изделия, напитки и т.д.), прочая продукция АПК — более 8 процентов.
Источник: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан:  https://contenta.info/press_releases?tag_id=425 
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