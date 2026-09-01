КФХ «Белоусов М. Н.» встречает финал полевого года

Однако природа внесла свои жесткие коррективы в планы аграриев. Летний сезон выдался аномально дождливым, что породило целый комплекс проблем. Несмотря на своевременную химическую прополку, избыток влаги спровоцировал вторую волну роста сорных трав, из-за чего урожайность пшеницы ожидается на уровне около 15 центнеров с гектара — ниже потенциально возможного. Также нашествие кабанов и медведей причинило серьёзный ущерб полям. Особенно пострадал элитный овёс, который животные буквально выкосили до того, как он успел дать полноценный урожай. Рапс оказался крайне чувствителен к переувлажнению почвы. Около 20–25% площадей этой культуры погибли от сырости, однако оставшаяся часть выглядит очень хорошо и обещает компенсировать потери. На фоне других культур лён показал средний результат, и благодаря стабильно высокому спросу его рентабельность останется на достойном уровне.

Не менее уверенно чувствует себя и животноводческая отрасль. Кормовая база полностью обеспечена собственными силами, стадо находится на летнем пастбище. Хозяин фермы - индивидуальный предприниматель Михаил Белоусов отмечает стабильный спрос на мясо.

- Сегодня хоть сто голов, хоть двести — мясо всегда уходит, - говорит Михаил Николаевич. - Основная часть продукции реализуется через рынок в Уфе и напрямую населению по приемлемым ценам.

В хозяйстве трудится сплочённая команда из шести человек - главный комбайнёр Ильхам Миннегалиев, механизаторы Юрий Пластеев (К-700) и Сергей Казаков (МТЗ). Благодаря автоматизации процессов раздачи кормов и уборки навоза работа зоотехника Андрея Глухова сводится к точному контролю рациона, воды и кормов. Для работников хозяйства организовано горячее питание. Готовит обед и ужин работникам хозяйства специалист своего дела Татьяна Пантелеева.

Ключевым фактором стабильности хозяйства стал ввод в строй собственной инфраструктуры два года назад. Современный элеватор позволил замкнуть производственный цикл внутри предприятия. Сортировка работает со скоростью до 30 тонн в час, вмещают до 500 тонн зерна. Уже в этом году планируется запустить в эксплуатацию еще и сушильный комплекс.

- Развитие собственного элеватора дает предприятию независимость - говорит Михаил Белоусов. — Теперь нет нужды возить сырую массу на сторону, можно быстро отделять зерно от влажного сорняка прямо на месте. Мы застали Михаила Николаевича на территории крестьянско-фермерского хозяйства. Он лично занимался ремонтом и подготовкой элеватора к приему урожая. Ночью прошел дождь, и комбайны не смогли выйти в поле, поэтому здесь проходило техобслуживание зерноочистительного агрегата ЗАВ. Рациональный подход позволяет хозяйству быть устойчивым даже в непростых экономических условиях. Главный секрет кроется в грамотном планировании закупок. Топливо (ГСМ) приобретается зимой (январь-февраль) со значительной скидкой, масла запасаются сразу на весь сезон, а удобрения закупаются заранее.

Финишная прямая уборочной кампании внушает сдержанный оптимизм. Главная надежда сейчас связана с погодой.

– Надеемся на сухую осень, что позволит завершить жатву вовремя и сохранить качество намолоченного зерна, - говорит Михаил Белоусов.

Собранный урожай зерна после переработки остается на семена, для хранения есть все условия. Часть идет на корм животным, часть реализуется местному населению, обеспечивая продовольственную безопасность района. Лён подтвердил свою экспортную привлекательность. В прошлом году партию высоко оценила Удмуртия, выкупив сырье по выгодной цене. Планируется дальнейшее укрепление этих межрегиональных связей. Рапс впервые выходит на полную мощность, но спрос уже превышает предложение. Высокий интерес проявляют покупатели с Ближнего Востока, Дальнего Востока и Китая. Проблем с реализацией маслосемян не предвидится.

Несмотря на сложные погодные условия — весенние заморозки, обильные осадки, с которыми столкнулось КФХ «Белоусов М. Н.», демонстрируется удивительная жизнестойкость. Отрасль растениеводства стабильно функционирует, а сбор зерновых увеличился на 4,1% по сравнению с прошлым годом. Его успех — это кирпичик в фундаменте большой продовольственной безопасности страны. Грамотное управление, инвестиции в технику и человеческое упорство способны превратить любые климатические вызовы в новые точки роста.

Главная задача АПК Башкортостана - обеспечить внутренний рынок страны качественной продовольственной продукцией собственного производства и продолжать наращивать экспортные возможности.

Радий Хабиров неоднократно высказывался о селе и фермерстве, подчёркивая важность этой отрасли для республики и обозначая приоритеты развития.

- Село — основа продовольственного обеспечения нашей республики, держатель культуры и традиций, - сказал Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.