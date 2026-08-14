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Сельское хозяйство
14 Августа , 06:29

В Башкирии откроют набор на осенний поток «Школы фермера»

Прием заявок на осенний поток образовательного проекта «Школа фермера» стартует 20 августа в Башкирии. Подготовка кадров для АПК отвечает задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

В этот раз программа будет включать несколько перспективных направлений: продуктивное коневодство и кумысоделие, в том числе по стандартам халяль, а также технологии хранения и переработки овощной продукции. Также участники пройдут стажировку на сельхозпредприятиях и в фермерских хозяйствах республики.

Обучение продлится 3 месяца на базе Башкирского государственного аграрного университета. Победители конкурсного отбора пройдут 289‑часовую программу профессиональной переподготовки «Агробизнес фермерского хозяйства» — по итогам выдадут дипломы.

Подать заявку могут главы крестьянских (фермерских) хозяйств и владельцы личных подсобных хозяйств из сельской местности Башкирии с высшим или средним профессиональным образованием. Участники СВО и члены их семей могут быть зачислены вне конкурса, но их доля не превысит 50% от общего числа слушателей. Подробности можно узнать по ссылке.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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