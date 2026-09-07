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Сельское хозяйство
7 Сентября , 10:39

Аграрии РБ засеяли более половины запланированных площадей с озимыми культурами

Хозяйства Республики Башкортостан засеяли озимыми культурами 206 тыс. гектаров или 55% запланированных площадей. Из них 165 тыс. га — приходится на пшеницу, 26 тыс. га — на рожь, также сеют тритикале и рапс. Обеспечение региона и страны зерном соответствует целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Аграрии РБ засеяли более половины запланированных площадей с озимыми культурамиАграрии РБ засеяли более половины запланированных площадей с озимыми культурами
Аграрии РБ засеяли более половины запланированных площадей с озимыми культурами
В регионе продолжается уборочная кампания. К 7 сентября аграрии республики обмолотили порядка 970 тыс. га с зерновыми и зернобобовыми культурами, общий намолот зерна превысил 2,7 млн тонн зерна. Более 70% зерновых убрано в 34 районах республики, в 16 районах — более половины. Средняя урожайность зерновых по республике составляет 28 ц/га. Наибольшую урожайность показывают аграрии Чекмагушевского и Кармаскалинского районов, где получают более 40 центнеров зерна с гектара.

Яровые зерновые на сегодня обмолочены на площади 692 тыс. га или 71% от плана. Намолочено 1 млн 740 тыс. тонн зерна при средней урожайности 25,1 ц/га.

Одновременно аграрии убирают масличные культуры и сахарную свеклу. В регионе на сегодня намолочено более 135 тыс. тонн маслосемян и накопано 215 тыс. тонн корнеплодов. Некоторые хозяйства приступили к уборке гречихи. Пока обмолочено более 27% посевных площадей, урожай составляет 9 тысяч тонн.
Источник: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан: https://contenta.info/press_releases?tag_id=424 
Аграрии РБ засеяли более половины запланированных площадей с озимыми культурами
Аграрии РБ засеяли более половины запланированных площадей с озимыми культурами
Аграрии РБ засеяли более половины запланированных площадей с озимыми культурами
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