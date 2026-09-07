Аграрии РБ засеяли более половины запланированных площадей с озимыми культурами

В регионе продолжается уборочная кампания. К 7 сентября аграрии республики обмолотили порядка 970 тыс. га с зерновыми и зернобобовыми культурами, общий намолот зерна превысил 2,7 млн тонн зерна. Более 70% зерновых убрано в 34 районах республики, в 16 районах — более половины. Средняя урожайность зерновых по республике составляет 28 ц/га. Наибольшую урожайность показывают аграрии Чекмагушевского и Кармаскалинского районов, где получают более 40 центнеров зерна с гектара.



Яровые зерновые на сегодня обмолочены на площади 692 тыс. га или 71% от плана. Намолочено 1 млн 740 тыс. тонн зерна при средней урожайности 25,1 ц/га.





Одновременно аграрии убирают масличные культуры и сахарную свеклу. В регионе на сегодня намолочено более 135 тыс. тонн маслосемян и накопано 215 тыс. тонн корнеплодов. Некоторые хозяйства приступили к уборке гречихи. Пока обмолочено более 27% посевных площадей, урожай составляет 9 тысяч тонн.