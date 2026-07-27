Студенческие сельхозотряды Башкирии стартовали в трудовой семестр

Третий трудовой семестр для студенческих сельскохозяйственных отрядов Башкортостана начался с торжественного митинга на площади перед Дворцом молодёжи в Уфе. Более 1700 бойцов из 28 отрядов Башкирского государственного аграрного университета отправились на объекты агропромышленного комплекса республики и регионов России.

Центром притяжения для будущих аграриев стал студенческий специализированный отряд «Колос», который уже несколько лет входит в число лидеров студенческого движения не только в Башкортостане, но и среди аграрных вузов Минсельхоза России. Бойцы отряда работают по широкому спектру направлений: растениеводство, животноводство, механизация, переработка сельхозпродукции, ветеринария и сельское строительство. Многие студенты предварительно проходят бесплатное обучение по рабочим специальностям и получают возможность работать на современной высокотехнологичной технике.

«Агроном-сад»: всероссийская площадка для студентов

Одним из флагманов этого сезона стал всероссийский сельскохозяйственный проект «Агроном-сад», который в этом году объединит около 900 участников из разных регионов страны. Студенты будут работать на предприятии, являющемся лидером по производству яблок в центральной России. Ребятам предстоит собирать урожай, проводить химический анализ продукции, контролировать качество и перевозить яблоки на тракторах. Для многих студентов это возможность не только заработать и получить практический опыт, но и присмотреться к будущему месту работы. Как отметил генеральный директор «Агроном-сад» Андрей Коновалов, компания видит в сезонной работе студентов первый шаг к построению профессиональной карьеры в аграрной отрасли.

«Хочу попробовать себя и в сельском хозяйстве, и в путине»

Мы пообщались с Тимуром Рахмангуловым, студентом и заместителем руководителя штаба студенческих отрядов БашГАУ, который этим летом впервые отправится в трудовой семестр в составе сельскохозяйственного отряда.

— Мне рассказали про проект «Агроном-сад», и я заинтересовался. Решил сам посмотреть, как живут и работают сельскохозяйственные отряды. Думаю, будет вызов — особенно с учётом ранних подъёмов и напряжённого графика, — рассказывает Тимур.

Ранее Тимур уже работал в составе студенческих отрядов Башкортостана в качестве проводника пассажирского вагона. В этом году он уже отработал пять рейсов, а второю часть летнего сезона решил посвятить сельскому хозяйству. Но на этом он не планирует останавливаться: на следующий год хочет отправиться на путину в составе студотряда. Это возможность не только поработать, но и увидеть другой регион, получить уникальный опыт.

— Ожидания, в первую очередь, — получение практических навыков. В университете мы изучаем теорию, а здесь будет реальная работа, ответственность, командное взаимодействие. Кроме того, это хорошая возможность заработать и завести новые знакомства. Я слышал, что многие бойцы возвращаются на проекты снова, значит, действительно стоит попробовать.

Фото: Эльзана Такиуллина.