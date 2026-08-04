В Башкортостане на уборке урожая работают 4 тысячи зерноуборочных комбайнов

— Технологические возможности позволяют обмолачивать в сутки до 60 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур при средней нагрузке 440 гектаров на один комбайн, — отметил вице-премьер РБ — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. — Для выхода на суточную производительность в 100 тысяч гектаров и достижения нормативной нагрузки в 350 гектаров на комбайн в ближайшие пять лет требуется дополнительно приобрести не менее 1200 зерноуборочных комбайнов.





Системная работа по обновлению машинно-тракторного парка в регионе продолжается. За 6 месяцев 2026 года аграриями республики всего приобретено 928 единиц техники на сумму 6 миллиардов рублей, что на 300 миллионов рублей превышает уровень аналогичного периода прошлого года. С начала года сельхозтоваропроизводителями приобретено 152 трактора различного тягового класса, 58 зерноуборочных комбайнов, 6 самоходных кормоуборочных комбайнов, 58 самоходных опрыскивателей, а также более 250 единиц почвообрабатывающих и посевных машин и орудий и другие виды техники.



В настоящее время в хозяйствах 44 муниципальных районов республики идет уборка зерновых культур и озимого рапса. К 3 августа всего обмолочено 165 тыс. га, или порядка 13% площадей. Намолочено 600 тыс. тонн зерна, со средней урожайностью более 36 ц/га (+5 ц /га по сравнению с прошлым годом).