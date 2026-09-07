В Башкортостане стартует акция «Молодежь в АПК»

Цель акции «Молодежь в АПК» — с помощью активной информационно-просветительской работы сформировать устойчивую систему взаимодействия образовательных организаций и предприятий АПК, повысить осведомленность работодателей о господдержке в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и привлечь молодежь в отрасль за счет практики, перспектив трудоустройства и привлекательных условий работы.





2025 год показал значимые результаты реализации проекта «Кадры в АПК» в Башкортостане. В его рамках из федерального бюджета привлечено свыше 950 млн рублей — по этому показателю республика заняла 2-е место в России. Поддержку получило 31 предприятие АПК, которым возместили более 43 млн рублей расходов на подготовку кадров. Благодаря этому 354 студента прошли производственную практику на сельхозпредприятиях, а 277 специалистов повысили квалификацию по ученическим договорам.





Также в 2025 году проведена масштабная реконструкция второго учебного корпуса Башкирского государственного аграрного университета, открыты два агротехнологических класса на 160 школьников, улучшены жилищные условия 16 семей сотрудников вуза. Стимулирующие выплаты получили 42 преподавателя.





В 2026 году работа продолжается: объем финансирования федерального проекта в республике составит 654 млн рублей. Предприятия АПК смогут получить 25 млн рублей на компенсацию затрат по подготовке и переобучению 180 специалистов. Продолжится ремонт корпусов в Башкирском государственном аграрном университете, гранты на развитие материально-технической базы получат Аксеновский агропромышленный колледж имени Н. М. Сибирцева и Зауральский агропромышленный колледж имени З. Ш. Акназарова.





1 сентября для юных аграриев по нацпроекту открыли свои двери два современных агротехнологических класса в Бураевском и Мелеузовском районах, до конца года планируется открыть еще шесть.





— Нам важно к 2030 году укомплектовать специалистами предприятия агропромышленного комплекса до 95%. Наша работа в этом направлении — часть системы, которую выстраивает сегодня Минсельхоз России для подготовки компетентных специалистов, руководителей отрасли и будущих фермеров-предпринимателей, — отметил заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостана — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.





В Башкортостане также действует республиканская программа поддержки кадрового потенциала АПК, предусматривающая выделение молодым специалистам сельхозорганизаций по 750 тысяч рублей «подъемных» при соблюдении ряда условий.





В 2026 году господдержку получил 81 молодой специалист-аграрий.