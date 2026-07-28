В Республике Башкортостан завершился весенний поток федерального образовательного проекта «Школа фермера» Россельхозбанка и Министерства сельского хозяйства. Дипломы о профессиональной переподготовке получили 30 слушателей, в том числе 8 участников специальной военной операции и членов их семей. В регионе продолжается системная работа по формированию кадрового потенциала агропромышленного комплекса в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

– Республика Башкортостан один из четырех пилотных регионов страны, где образовательный проект «Школа фермера» реализуется с самого первого потока. Сегодня выпускники школы успешно развивают животноводство, растениеводство, переработку сельхозпродукции и другие направления агробизнеса, создавая новые рабочие места и укрепляя продовольственную безопасность региона. Для того, чтобы активно воплощать свои проекты в жизнь выпускники могут рассчитывать на господдержку, участвовать в грантовых программах, – подчеркнул вице-премьер Республики Башкортостан – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

Он отметил, что в республике господдержка для начинающих фермеров, семейных ферм, начинающих и действующих сельскохозяйственных кооперативов в 2026 году предусмотрена в объеме 468,8 млн рублей.

Обучение проходило почти три месяца на площадке Башкирского государственного аграрного университета по направлению «Эффективные бизнес-модели развития фермерских хозяйств: каналы сбыта, маркетплейсы, брендирование и продвижение продукции». Практические занятия проходили на ведущих агропредприятиях и фермерских хозяйствах республики – в усадьбе «Эко-гнездо», на ферме «Алмаз-птица», которую супруги Алмаз и Гульнур Исхаковы из небольшого семейного хозяйства превратили в современный агрокомплекс, в кооперативе «Клубника Шаран», где круглый год выращивают клубнику, в центре агротуризма «Бужа», расположенном рядом с уникальным природным объектом – Гумеровским ущельем, в семейном комплексе «Молочное ранчо» в деревне Новокурмашево и в цехах предприятия «Смена вкуса» с ультрасовременными технологиями переработки сельхозпродукции. Более 30 руководителей предприятий, предпринимателей и отраслевых экспертов делились с участниками опытом построения эффективного агробизнеса, рассказывали о юридических и экономических особенностях, помогая адаптировать лучшие практики под собственные проекты.

Все слушатели «Школы фермера» успешно защитили бизнес-планы, охватывающие самые разные направления от пчеловодства, производства знаменитого башкирского меда и ягодных эко-ферм до перепелиных хозяйств, инкубаториев, мясного и молочного скотоводства и агротуризма. Работы оценивала комиссия из представителей Минсельхоза Башкортостана, ведущих предпринимателей, «Россельхозбанка» и Башкирского ГАУ.

Среди лучших проектов – инновационное производство по переработке технической конопли с широкой линейкой продукции от текстиля и стройматериалов до фитосборов и пищевых продуктов, семейная ферма по производству разноцветных яиц (голубых, зеленых, коричневых) от кур уникальных кроссов и пород. Интересные проекты представили ветераны СВО – контактная ферма с альпаками и гостевыми домиками для сельского туризма и мини-цех по переработке молока и выпуску кисломолочной продукции, включая стандарты «Халяль». Многие выпускники планируют принять участие в грантовых конкурсах для реализации своих инициатив.

Напомним, проект «Школа фермера» реализуется в Республике Башкортостан с 2020 года, за это время состоялось 10 потоков, обучение прошли 315 человек, из них 15 – ветераны СВО и члены их семей. Набор на осенний поток стартует в августе, обучение начнется в сентябре 2026 года. Ознакомиться с условиями участия и подать заявку можно на сайте проекта.