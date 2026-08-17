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Сельское хозяйство
17 Августа , 05:31

В республике проводится операция "Трактор"

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан  № 931-р от 31.07.2026 г.  с 03.08 по 04.09 т.г. в Республике проводится месячник по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законным ценностям в сфере эксплуатации самоходных машин и прицепов к ним, под условным названием «Трактор».

В республике проводится операция "Трактор"В республике проводится операция "Трактор"
В республике проводится операция "Трактор"

В этот период будут организованы мероприятия по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровья граждан, их имуществу, окружающей среде в сфере эксплуатации самоходных машин и прицепов к ним с участием специалистов Министерства природопользования и экологии РБ, Министерства лесного хозяйства РБ, государственных инспекторов Госавтоинспекции МВД по РБ.

Совместно с главами администраций сельских поселений в населенных пунктах будут организованы разъяснительные мероприятия по выявлению незарегистрированных СМ и прицепов, разъяснения владельцам поднадзорной техники о недопущении нарушений обязательных требований в процессе их эксплуатации.

В случае выявления сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, и в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям, либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере эксплуатации поднадзорной техники, их владельцам объявить предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, с указанием соответствующего обязательного требования и предложением на принятие мер по недопущению нарушения.

При выявлении нарушений в процессе использования СМ и других видов поднадзорной техники, представляющих непосредственную угрозу причинения или последствием которой является причинение вреда жизни и здоровью граждан, охраняемым законом ценностям организуется внеплановые контрольные мероприятия с целью установления причин, лиц виновных в нарушении и принятия мер для недопущения в дальнейшем.

В. Азипов, советник – главный государственный инженер-инспектор ГК РБ по гостехнадзору в МР Мишкинский район  

Автор:Фирдаус Кадикова
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