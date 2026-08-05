В Башкирии для геномной селекции КРС выделили 24 млн рублей

Сегодня по программе «Геномная селекция молочного крупного рогатого скота» в 9 племенных хозяйствах республики протестировано более 8,5 тыс. голов. Это позволяет селекционерам вести отбор животных с наилучшими генетическими характеристиками, выявлять наследственные заболевания и точно определять племенную ценность.





— Хозяйствам, внедряющим инновации, возмещается до 90% затрат на проведение геномных исследований из регионального бюджета, — сказал заместитель Премьер-министра Правительства РБ — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. — К примеру, в 2025 году общий объем республиканских субсидий составил 17,7 млн рублей, поддержку получили 6 хозяйств, протестировавших 3,1 тыс. голов. На 2026 год также предусмотрено 16 млн рублей для тестирования 2,9 тыс. голов.





С 2025 года действует и федеральная поддержка в рамках нацпроекта, компенсирующая до 70% затрат. В 2025 году было направлено 7 млн рублей, что позволило исследовать 2,5 тыс. голов. На 2026 год объем федерального финансирования запланирован в размере 8,29 млн рублей, которые пойдут на тестирование 2,5 тыс. телок в возрасте до 16 месяцев.





На 31 июля 2026 года на исследование уже взято 1,9 тыс. голов, скоро отбор будет завершен полностью. В проекте участвуют такие ведущие хозяйства республики, как СХП «Нерал Матрикс», СП «Ашкадарский», ПХ «Артемида», СПК колхоз имени Салавата, Племзавод «Ленина», Северная Нива Башкирия.





В итоге, за два года на геномные исследования КРС в Башкортостане с бюджетов обоих уровней выделено 49,16 млн рублей, протестировано более 11 тыс. голов. Ключевая задача до 2030 года — прогенотипировать порядка 30 тыс. животных. Реализация этой программы станет основой для качественного роста продуктивности скота к 2030 году.