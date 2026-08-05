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Сельское хозяйство
5 Августа , 06:05

В Башкирии для геномной селекции КРС выделили 24 млн рублей

Республика Башкортостан продолжает планомерную работу по созданию собственной высокопродуктивной племенной базы крупного рогатого скота. Ключевым инструментом модернизации отрасли является региональный проект «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике», реализуемый в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

В Башкирии для геномной селекции КРС выделили 24 млн рублейВ Башкирии для геномной селекции КРС выделили 24 млн рублей
В Башкирии для геномной селекции КРС выделили 24 млн рублей
Сегодня по программе «Геномная селекция молочного крупного рогатого скота» в 9 племенных хозяйствах республики протестировано более 8,5 тыс. голов. Это позволяет селекционерам вести отбор животных с наилучшими генетическими характеристиками, выявлять наследственные заболевания и точно определять племенную ценность.

— Хозяйствам, внедряющим инновации, возмещается до 90% затрат на проведение геномных исследований из регионального бюджета, — сказал заместитель Премьер-министра Правительства РБ — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. — К примеру, в 2025 году общий объем республиканских субсидий составил 17,7 млн рублей, поддержку получили 6 хозяйств, протестировавших 3,1 тыс. голов. На 2026 год также предусмотрено 16 млн рублей для тестирования 2,9 тыс. голов.

С 2025 года действует и федеральная поддержка в рамках нацпроекта, компенсирующая до 70% затрат. В 2025 году было направлено 7 млн рублей, что позволило исследовать 2,5 тыс. голов. На 2026 год объем федерального финансирования запланирован в размере 8,29 млн рублей, которые пойдут на тестирование 2,5 тыс. телок в возрасте до 16 месяцев.

На 31 июля 2026 года на исследование уже взято 1,9 тыс. голов, скоро отбор будет завершен полностью. В проекте участвуют такие ведущие хозяйства республики, как СХП «Нерал Матрикс», СП «Ашкадарский», ПХ «Артемида», СПК колхоз имени Салавата, Племзавод «Ленина», Северная Нива Башкирия.

В итоге, за два года на геномные исследования КРС в Башкортостане с бюджетов обоих уровней выделено 49,16 млн рублей, протестировано более 11 тыс. голов. Ключевая задача до 2030 года — прогенотипировать порядка 30 тыс. животных. Реализация этой программы станет основой для качественного роста продуктивности скота к 2030 году.
Источник: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан: https://contenta.info/press_releases?tag_id=471 
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