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Сельское хозяйство
26 Августа , 06:59

Аграрии Башкирии заготовили более 500 тысяч тонн сена

Свыше 500 тыс. т сена было заготовлено аграриями Башкирии к 21 августа. Подобная работа проводится в соответствии с целями нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.

Во время кормозаготовительной кампании уже заложили почти 980 тыс. т. сенажа и более 10 тыс. т силоса. Вместе с сеном это составляет 16 ц кормовых единиц или 62% к плану.

В девяти районах республики плановые показатели уже выполнены. В текущем году перед сельхозтоваропроизводителями Башкирии стоит задача обеспечить заготовку не менее 28 ц кормовых единиц грубых и сочных кормов на одну условную голову скота. В количественном выражении это более 650 тыс. т сена, 1,1 млн т сенажа и 1 млн т силоса.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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