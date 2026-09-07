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Сельское хозяйство
7 Сентября , 06:30

Хлеборобы Башкортостана собрали более 2,5 млн тонн зерна

В Республике Башкортостан убрали более двух третей площадей с зерновыми и зернобобовыми культурами (72%).В Республике Башкортостан убрали более двух третей площадей с зерновыми и зернобобовыми культурами (72%).

Хлеборобы Башкортостана собрали более 2,5 млн тонн зернаХлеборобы Башкортостана собрали более 2,5 млн тонн зерна
Хлеборобы Башкортостана собрали более 2,5 млн тонн зерна
Обмолочено свыше 900 тыс. гектаров. Валовый сбор зерна превысил 2,5 млн тонн при урожайности 28,3 центнера с гектара. Обеспечение региона и страны зерном соответствует целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

По валовому намолоту зерна с большим отрывом лидирует Стерлитамакский район, где собрали уже свыше 200 тыс. тонн. Хлеборобы Чекмагушевского района намолотили 135 тыс. т., Давлекановского — 130 тыс. т., Аургазинского — 124,5 тыс. т.

Яровые зерновые обмолочены на площади порядка 628 тыс. га, это 64% от плановой площади. Собрано около 1 млн 586 тыс. тонн зерна при урожайности 25 ц/га.

Параллельно на полях республики идет уборка масличных культур и сахарной свеклы.
Источник: Министерство сельского хозяйства Республики БашкортостанИсточник: Министерство сельского хозяйства Республики БашкортостанИсточник: https://contenta.info/press_releases?tag_id=424https://contenta.info/press_releases?tag_id=424 
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