Хлеборобы Башкортостана собрали более 2,5 млн тонн зерна

Обмолочено свыше 900 тыс. гектаров. Валовый сбор зерна превысил 2,5 млн тонн при урожайности 28,3 центнера с гектара. Обеспечение региона и страны зерном соответствует целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».





По валовому намолоту зерна с большим отрывом лидирует Стерлитамакский район, где собрали уже свыше 200 тыс. тонн. Хлеборобы Чекмагушевского района намолотили 135 тыс. т., Давлекановского — 130 тыс. т., Аургазинского — 124,5 тыс. т.





Яровые зерновые обмолочены на площади порядка 628 тыс. га, это 64% от плановой площади. Собрано около 1 млн 586 тыс. тонн зерна при урожайности 25 ц/га.





Параллельно на полях республики идет уборка масличных культур и сахарной свеклы.