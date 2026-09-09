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Сельское хозяйство
9 Сентября , 09:18

В Башкортостане собрали почти 160 тысяч тонн масличных культур

В текущем году посевы масличных культур в Республике Башкортостан занимают рекордные 742 тысячи гектаров. Увеличение площадей с масличными культурами подтверждает стратегический курс на расширение производства востребованной экспортной продукции и соответствует целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В Башкортостане собрали почти 160 тысяч тонн масличных культурВ Башкортостане собрали почти 160 тысяч тонн масличных культур
В Башкортостане собрали почти 160 тысяч тонн масличных культур
Сегодня аграрии 48 районов приступили к уборке рапса, сои, льна, горчицы и других.

К 8 сентября с масличными культурами обмолочено 110 тысяч гектаров, урожай маслосемян без малого составил 160 тысяч тонн.

Активнее всего сегодня убирают рапс и лен. Так, с рапсом обмолочено 82,5 тысячи гектаров, собрано 126 тыс. т. маслосемян, при урожайности 15,3 ц/га. Льна обмолочено 18,5 тысячи гектаров, собрано 20,7 тыс. т маслосемян. Также аграрии начинают уборку горчицы, сои, подсолнечника.

Напомним, подсолнечник занимает основную площадь среди масличных культур в республике, его посеяно более 490 тыс. га.
Источник: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан :https://contenta.info/press_releases?tag_id=425 
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