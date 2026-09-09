В Башкортостане собрали почти 160 тысяч тонн масличных культур

Сегодня аграрии 48 районов приступили к уборке рапса, сои, льна, горчицы и других.





К 8 сентября с масличными культурами обмолочено 110 тысяч гектаров, урожай маслосемян без малого составил 160 тысяч тонн.





Активнее всего сегодня убирают рапс и лен. Так, с рапсом обмолочено 82,5 тысячи гектаров, собрано 126 тыс. т. маслосемян, при урожайности 15,3 ц/га. Льна обмолочено 18,5 тысячи гектаров, собрано 20,7 тыс. т маслосемян. Также аграрии начинают уборку горчицы, сои, подсолнечника.





Напомним, подсолнечник занимает основную площадь среди масличных культур в республике, его посеяно более 490 тыс. га.