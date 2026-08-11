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Сельское хозяйство
11 Августа , 04:08

В Башкортостане собрали миллион тонн зерна

Хлеборобы Республики Башкортостан намолотили первый миллион тонн зерна урожая 2026 года. К 10 августа в регионе скошено 330 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, это 25% от общего объема. Напомним, что обеспечение региона и страны зерном соответствуют целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

В Башкортостане собрали миллион тонн зернаВ Башкортостане собрали миллион тонн зерна
В Башкортостане собрали миллион тонн зерна
Большая часть урожая — это озимые зерновые культуры. Их в республике намолотили более 836 тысяч тонн, при средней урожайности 36 центнеров с гектара. В разрезе культур преобладает озимая пшеница, которую собрали свыше 750 тыс. тонн. Ржи намолочено порядка 77 тыс. т.

Набирает ход жатва яровых культур, где пока преобладает ячмень, его собрали почти 198 тыс. т.

Хозяйства 16 районов начали убирать главную культуру страды — яровую пшеницу. На сегодня с 1% площадей её намолочено 13,5 тыс. т.

В ряде хозяйств начали убирать яровой рапс, урожай маслосемян составил 750 тонн.
Источник: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан: https://contenta.info/press_releases?tag_id=424 
В Башкортостане собрали миллион тонн зерна
В Башкортостане собрали миллион тонн зерна
В Башкортостане собрали миллион тонн зерна
В Башкортостане собрали миллион тонн зерна
В Башкортостане собрали миллион тонн зерна
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