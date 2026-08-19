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Общество

Общество
19 Августа , 18:41
Открыт прием заявок на шестой сезон Знание.Премия
Общество
19 Августа , 17:50
Встреча с активом институтов гражданского общества Агидели
Общество
19 Августа , 17:35
Глава Башкортостана осмотрел в Агидели новый офис многофункционального центра «С
Общество
19 Августа , 17:18
В Агидели продолжают развитие общественных пространств
Общество
19 Августа , 17:07
Радий Хабиров начал рабочую поездку в Агидель с общения с садоводами
Общество
19 Августа , 17:04
Радий Хабиров об атаке БПЛА
Общество
17 Августа , 18:19
Башкортостан вошёл в число первых регионов, внедряющих новую модель управления н
Общество
17 Августа , 06:44
Встречи в Мишкинском районе, которые запомнятся на всю жизнь
Общество
17 Августа , 05:38
Специалист РГАУ МФЦ в с. Мишкино Л. Хасанова получила награду
Общество
17 Августа , 05:26
Собираетесь на сплав? Начните с главного – обеспечьте безопасность.
Общество
14 Августа , 11:28
Прокуратура Мишкинского района проводит прием граждан
Общество
12 Августа , 16:42
Глава Башкортостана провёл заседание оперативного штаба региона
Общество
12 Августа , 16:39
Первое заседание комиссии по вопросам увековечения памяти военных и трудовых под
Общество
11 Августа , 11:17
Что происходит в Башкирии: ситуация на 11 августа
Общество
11 Августа , 10:20
Студотряды Башкирии подарили стране новую семью
Общество
10 Августа , 20:22
Стартовал прием заявок на второй сезон конкурса вузовских команд «Знания»
Общество
10 Августа , 15:12
Что происходит в Башкирии: ситуация на 10 августа
Общество
6 Августа , 19:10
Стартовало голосование за лучшую работу проекта «ФормАРТ»
Общество
6 Августа , 18:52
Встреча с федеральными и региональными блогерами в сфере туризма
Общество
3 Августа , 19:06
Планово-профилактические работы на объектах вещания в Республике Башкортостан
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Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

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