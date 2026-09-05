Глава Башкортостана поздравил жителей Октябрьского с 80-летием города

Город Октябрьский – крупный промышленный центр на западе Башкортостана, который основали в 1946 году в связи с разработкой нефтяных месторождений. Населённый пункт строился по генеральному плану братьев Весниных, благодаря чему его называют «маленьким Петербургом». Исторический центр украшают малоэтажные здания 1940-50-х годов с колоннами, лепниной и арками.

Население города – более 116 тысяч человек – трудится преимущественно на предприятиях топливно-энергетического комплекса и машиностроения. Кроме того, активно развивается социальная сфера. В городе строят востребованные объекты образования и здравоохранения, культуры и спорта, а также благоустраивают общественные пространства.

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Перед началом торжественного мероприятия Радий Хабиров осмотрел праздничные площадки в парке культуры и отдыха «Нефтяник». Здесь развернулись разнообразные тематические зоны, в том числе цветочная выставка «Цвети, любимый город!», экспозиции ретроавтомобилей, исторических фотографий и художественных работ, а также Библиотечная поляна. Здесь же проходили фестиваль «Октябрьский – город мастеров» и фестиваль бардовской песни, работали военно-патриотическая и детская интерактивная площадки, а в спортивной зоне прошли старты «ГТО всей семьёй!».

Глава администрации города Алексей Пальчинский рассказал, что перед юбилеем в парке установили бюсты семи Героев Социалистического Труда – уроженцев Октябрьского. Большой вклад в создание памятной аллеи внёс местный скульптор Рамиль Шафигуллин.

Радий Хабиров пообщался с волонтёрами местной группы «Оберег», которые занимаются поддержкой бойцов в зоне СВО. Жители и гости города могли познакомиться с деятельностью добровольческой организации, принять участие в мастер-классах по плетению маскировочных сетей и камуфляжных костюмов, узнать, как изготавливают окопные свечи, тактические носилки и сухой армейский душ. Глава республики поблагодарил волонтёров за их работу.

– Сейчас мы ведём работу над учреждением официального статуса «волонтёр СВО». По велению своего сердца помощь нашим бойцам оказывают тысячи жителей Башкортостана. Мы должны отблагодарить их за эту деятельность, – отметил руководитель региона. – Огромное вам спасибо за бескорыстную поддержку наших ребят. Она для них очень важна.

Далее Глава республики ознакомился с деятельностью Дома Юнармии. Статус центра юнармейской подготовки присвоили городскому Дворцу детского и юношеского творчества весной прошлого года. Октябрьский Дом Юнармии – первый в Башкортостане. Здесь ребят учат сохранять историческое наследие. Юнармейцы принимают участие в различных социальных акциях и профориентационных мероприятиях, а также ведут волонтёрскую деятельность. Представители Дома Юнармии выступили с предложением организовать в Октябрьском один из филиалов парка «Патриот», где допризывную подготовку могли бы проходить юноши, проживающие в западных регионах республики. Руководитель региона отметил, что предложение требует детальной проработки.

Во время посещения тематических площадок Радий Хабиров также осмотрел выставку «Жена Героя» и экспозицию картин, посвящённую героям специальной военной операции.

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В своем выступлении на празднике Глава Башкортостана выразил признательность жителям города за трудолюбие и активную гражданскую позицию, а также вручил государственные награды республики.

– Октябрьский сегодня – очень сильный город с развитой промышленностью, с комфортной средой, где каждый год появляются новые красивые объекты. И самое главное богатство – это, конечно, вы, уважаемые жители. Примите от меня слова глубочайшего уважения и благодарности за ваш труд. В день рождения города мы должны помнить и говорить спасибо тем, кто 80 лет назад заложил основы современного Октябрьского, – сказал Радий Хабиров. – Сегодня наша страна, наша республика проходят непростые испытания. И от того, как мы сможем их выдержать, как будем доверять, помогать друг другу, зависит наше будущее. У каждого времени – свои герои. Наши главные герои – это парни, которые защищают Родину, участники специальной военной операции. Желаю жителям Октябрьского процветания, отличного настроения и веры в прекрасное, замечательное будущее!

С Днём города жителей поздравил и глава муниципалитета Алексей Пальчинский.

– За 80 лет Октябрьский прошёл большой и славный путь, стал современным развитым промышленным и социальным центром. Это результат добросовестного труда нескольких поколений октябрьцев, которые внесли огромный вклад в развитие родного города, – отметил Алексей Пальчинский. – Наши земляки в годы Великой Отечественной войны проявляли мужество и героизм на фронте и в тылу. Вместе мы преодолеем и новые вызовы. В это непростое время все жители объединились, чтобы помогать участникам специальной военной операции. Низкий поклон защитникам Отечества за их нелёгкий ратный труд. Огромное спасибо руководителям предприятий и организаций, волонтёрам, всем неравнодушным землякам. Вместе мы обязательно победим и будем трудиться дальше, чтобы Октябрьский рос и процветал. При поддержке республики продолжим развивать промышленность, строить новые социальные объекты, благоустраивать парки и скверы. Желаю всем жителям благополучия, мира и успеха во всех начинаниях!