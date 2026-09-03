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Общество
3 Сентября , 10:51

В Башкирии пройдет форум «Языковая среда» для башкироязычной молодежи

С 6 по 9 сентября на базе лагеря «Авангард» в Стерлибашевском районе республики состоится региональный форум молодежи «Языковая среда – Тел мөхите». Мероприятие соберет 100 школьников в возрасте от 14 до 18 лет из различных муниципалитетов республики.

В Башкирии пройдет форум «Языковая среда» для башкироязычной молодежиВ Башкирии пройдет форум «Языковая среда» для башкироязычной молодежи
В Башкирии пройдет форум «Языковая среда» для башкироязычной молодежи

Главной целью форума является создание естественной коммуникативной среды, где башкирский язык будет использоваться как основной инструмент общения, обучения и творчества. В течение четырех дней участники будут погружены в языковую среду, работая над совместными проектами, участвуя в образовательных и интерактивных мероприятиях.

Программа форума включает в себя занятия по развитию разговорной речи и публичных выступлений, тренинги по лидерству и командной работе, творческие лаборатории, медианаправления, блогинг, театральные постановки, интеллектуальные игры и дискуссии. Особое внимание будет уделено современным способам использования башкирского языка в цифровой среде и социальных сетях.

«Сегодня подростку важно не только знать язык, но и понимать, где и как он может использовать его в современной жизни. Поэтому мы создаем среду, в которой язык становится инструментом общения, творчества и самореализации. Мы хотим, чтобы участники уехали с форума не только с новыми знаниями, но и с ощущением: «Башҡортса һөйләшеү заманса һәм ҡыҙыҡ» (Говорить по-башкирски современно и интересно)», — прокомментировала директор АНО по сохранению и развитию башкирского языка Гульназ Юсупова.

Форум призван способствовать формированию устойчивого сообщества активной башкироязычной молодежи, а полученные навыки и разработанные инициативы планируется использовать и после его завершения.

6+ https://mgazeta.com/news/novosti/2026-09-03/v-bashkirii-proydet-forum-yazykovaya-sreda-dlya-bashkiroyazychnoy-molodezhi-4800952 

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