Встреча с представителями институтов гражданского общества Стерлитамака

Открывая встречу, руководитель региона поздравил жителей с 260-летием Стерлитамака и отметил важность открытого разговора с общественниками.

Одной из ключевых тем дискуссии стала помощь военнослужащим и их семьям, реабилитация и лечение бойцов.

– Те задачи, которые перед нами ставит Президент, мы выполняем. Основной вопрос на данный момент – поддержка СВО. Башкортостан регулярно отправляет туда гуманитарные конвои. Регион оказывает содействие в реабилитации наших воинов, – сказал Радий Хабиров. – Мы безусловно будем продолжать работу и по увековечению памяти погибших бойцов, чтобы сохранить в истории их подвиги.

Особое внимание Глава Башкортостана уделил возвращению военных к мирной жизни.

– Среди наших бойцов много толковых людей. Их надо постепенно интегрировать в структуру государственной власти, рассматривать как кадровый резерв, – подчеркнул Радий Хабиров.

Глава республики также призвал укреплять взаимодействие с муниципальными отделениями Ассоциации ветеранов СВО, поскольку сами участники боевых действий лучше понимают друг друга и могут эффективнее помогать своим товарищам.

Говоря об экономике, Радий Хабиров отметил сильные позиции Стерлитамака как одного из крупнейших промышленных центров Башкортостана.

– В этом плане город всегда очень крепкий и активный, промышленные предприятия работают достаточно эффективно, – подчеркнул Глава республики.

Важная тема – развитие транспортной инфраструктуры Стерлитамака. Речь шла в том числе об аварийном путепроводе по улице Технической. Радий Хабиров отметил, что прорабатываются разные варианты ремонта этого объекта, приступить к которому можно будет сразу после завершения проектных работ.

Участники встречи затронули и вопрос увековечения вклада Стерлитамака в Победу в Великой Отечественной войне. Радий Хабиров предложил вместе определить оптимальные варианты.

Ещё один вопрос касался перспективы создания Дома молодёжи в здании бывшего кинотеатра «Салават». Глава республики поручил проработать это предложение, а также поблагодарил представителей «Башкирской содовой компании», выступивших с этой инициативой.

Жители также обратились к руководителю региона с просьбой отремонтировать городской лицей № 3.

– До 2030 года в стране продолжается программа модернизации школ. Мы привлекаем серьёзное федеральное финансирование в рамках этой президентской инициативы, – отметил Глава Башкортостана. – Возможность войти в этот проект, чтобы отремонтировать школу, ещё есть. Предлагаю предметно проработать этот вопрос.

В завершение встречи Радий Хабиров подчеркнул, что в условиях современных вызовов особенно важно сохранять выдержку и единство, брать ответственность за будущее республики.

– Нам надо быть сильными и мудрыми, чтобы пройти этот непростой период, – сказал Радий Хабиров. – Каждый на своём месте и мы все вместе отвечаем за развитие Башкортостана. Это особая миссия.