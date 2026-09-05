+18 °С
Облачно
ДзенАнтитеррор
Общество
5 Сентября , 18:15

Встреча с представителями институтов гражданского общества Стерлитамака

5 сентября в Стерлитамаке Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с представителями институтов гражданского общества муниципалитета. В ходе беседы обсудили поддержку участников специальной военной операции и их семей, развитие экономики и социальной сферы, состояние городской инфраструктуры и другие вопросы.

Встреча с представителями институтов гражданского общества СтерлитамакаВстреча с представителями институтов гражданского общества Стерлитамака
Встреча с представителями институтов гражданского общества Стерлитамака

Открывая встречу, руководитель региона поздравил жителей с 260-летием Стерлитамака и отметил важность открытого разговора с общественниками.

Одной из ключевых тем дискуссии стала помощь военнослужащим и их семьям, реабилитация и лечение бойцов.

 

– Те задачи, которые перед нами ставит Президент, мы выполняем. Основной вопрос на данный момент – поддержка СВО. Башкортостан регулярно отправляет туда гуманитарные конвои. Регион оказывает содействие в реабилитации наших воинов, – сказал Радий Хабиров. – Мы безусловно будем продолжать работу и по увековечению памяти погибших бойцов, чтобы сохранить в истории их подвиги.

 

Особое внимание Глава Башкортостана уделил возвращению военных к мирной жизни.

 

– Среди наших бойцов много толковых людей. Их надо постепенно интегрировать в структуру государственной власти,  рассматривать как кадровый резерв, – подчеркнул Радий Хабиров.

 

Глава республики также призвал укреплять взаимодействие с муниципальными отделениями Ассоциации ветеранов СВО, поскольку сами участники боевых действий лучше понимают друг друга и могут эффективнее помогать своим товарищам.

Говоря об экономике, Радий Хабиров отметил сильные позиции Стерлитамака как одного из крупнейших промышленных центров Башкортостана.

 

– В этом плане город всегда очень крепкий и активный, промышленные предприятия работают достаточно эффективно, – подчеркнул Глава республики.

 

Важная тема – развитие транспортной инфраструктуры Стерлитамака. Речь шла в том числе об аварийном путепроводе по улице Технической. Радий Хабиров отметил, что прорабатываются разные варианты ремонта этого объекта, приступить к которому можно будет сразу после завершения проектных работ.

Участники встречи затронули и вопрос увековечения вклада Стерлитамака в Победу в Великой Отечественной войне. Радий Хабиров предложил вместе определить оптимальные варианты.

Ещё один вопрос касался перспективы создания Дома молодёжи в здании бывшего кинотеатра «Салават». Глава республики поручил проработать это предложение, а также поблагодарил представителей «Башкирской содовой компании», выступивших с этой инициативой.

Жители также обратились к руководителю региона с просьбой отремонтировать городской лицей № 3.

 

– До 2030 года в стране продолжается программа модернизации школ. Мы привлекаем серьёзное федеральное финансирование в рамках этой президентской инициативы, – отметил Глава Башкортостана. – Возможность войти в этот проект, чтобы отремонтировать школу, ещё есть. Предлагаю предметно проработать этот вопрос.

 

В завершение встречи Радий Хабиров подчеркнул, что в условиях современных вызовов особенно важно сохранять выдержку и единство, брать ответственность за будущее республики.

– Нам надо быть сильными и мудрыми, чтобы пройти этот непростой период, – сказал Радий Хабиров. – Каждый на своём месте и мы все вместе отвечаем за развитие Башкортостана. Это особая миссия.
Автор:
Читайте нас

© 2026 Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

Газета «ДРУЖБА МИШКИНО» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01879 от 11.06.2025 г.

Об использовании персональных данных

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан,  АО Издательский дом «Республика Башкортостан». 

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru