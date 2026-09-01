В муниципалитетах Башкортостана в 2026 году организуют более 1200 событийных мер

Башкортостан продолжает стабильно развивать туристический потенциал. Только в прошлом году республику посетили более 2,4 млн туристов, что на 8,2 процента больше, чем годом ранее. По этому показателю регион занимает третье место в Приволжском федеральном округе и 13-е – в России.

За январь–июнь 2026 года в гостиницах, глэмпингах и других коллективных средствах размещения остановились 590 тысяч человек, что на 3,4 процента выше аналогичных прошлогодних показателей.

– Одним из инструментов продвижения республики на внешнем и внутреннем туристических рынках является проведение событийных мероприятий, – отметила Светлана Верещагина. – По итогам ежегодного рейтинга событийного потенциала регионов Выставочного научно-исследовательского центра (ВНИЦ) Башкортостан занимает четвёртое место. А на XIV Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в 2025 году республика удостоена звания «Регион событийного туризма».

В соответствии с поручением Главы Башкортостана города и районы приступили к формированию календаря брендовых мероприятий, в том числе на уровне сельских поселений, на 2027 год. 28 муниципалитетов уже завершили эту работу.

В числе событийных мероприятий, у которых есть серьёзный потенциал для дальнейшего продвижения и развития, – праздник Ивана Купалы (Иглинский район), гастрофестивали «Агидель – Жарит» (Агидель), «БәлешФест» (Буздякский район), «Кукушкин чай» (Нуримановский район), фестивали «Канатлы Ат» (Дюртюлинский район), «Воскресенский хоровод» (Мелеузовский район), «Казачий спас» (Кумертау), «Узоры моего народа в полотенцах» (Куюргазинский район), «Бишбалык» (Бижбулякский район) и многие другие.

Развитие событийного туризма получает поддержку и в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» с учётом выполнения обязательных условий – посещаемость каждого мероприятия должна быть не менее 10 тысяч зрителей, а софинансирование из внебюджетных источников – не менее 30процентов стоимости самого проекта.

В этом году соответствующие федеральные субсидии направили на пять мероприятий. Среди них – гастрофестиваль «Есть Фест» и V Международный фестиваль здоровья и туризма «На Рахате» (Уфа), первый Фестиваль горнозаводской цивилизации «Медь» (Ишимбайский и Мелеузовский районы), фестиваль исторической реконструкции «Бирская старина» (Бирский район). А с 4 по 6 сентября в Стерлитамаке пройдёт традиционный фестиваль гостеприимства «Купец 2.0».

Возможности для проведения городских праздников и фестивалей расширяет комплекс мероприятий по созданию туристского кода центра городов. В Уфе, Бирске, Стерлитамаке и Белорецке уже появились эстетические элементы (подсветка, арт-объекты), а также ярмарочные и событийные зоны, мобильные сцены, туристско-информационные центры, стереоскопы с историческими фото. В этом году федеральную и республиканскую поддержку на эти цели получит Благовещенск с проектом «Благовещенск – память места».

Светлана Верещагина также отметила, что для повышения качества туристических услуг министерство продолжает аттестацию гидов-экскурсоводов. Свою квалификацию уже подтвердили 110 специалистов, которые работают в муниципалитетах и по всей республике.

– Действительно, событийный туризм – очень серьёзный инструмент продвижения и Башкортостана, и наших городов и районов. Кроме того, это большая часть экономики, возможность для ремесленников и производителей продать товары, – подчеркнул Радий Хабиров. – Есть эффективные муниципалитеты в этой части, есть те, кто находится в стадии развития. Ваше министерство должно модерировать эти процессы. Работаем дальше, в том числе с федеральным центром по привлечению финансирования.