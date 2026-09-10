В деревне Сосновке построили детскую площадку и обновили мост

В деревнях не так много возможностей занять детей дополнительно в различных кружках и секциях, поэтому свое свободное время детишки часто проводят на свежем воздухе. А чтобы такой досуг был безопасным и интересным, нужна детская площадка. Еще в 2019 году жители деревни Сосновки Лиана Яметова, Елена Муратбаева, Владимир Кутлубаев, Арсений Муратбаев инициировали строительство детской площадки. Но по разным причинам дело сдвинулось только в 2024 году – были составлены документы на землю и проект.

Жители Сосновки активно поддержали инициативу и включились в работу – собрали 130 тыс. рублей за короткий срок, большой денежный вклад внес глава СП Большесухоязовский сельсовет С. Сергеев, который сразу начал ходатайствовать и об освещении детской площадки.

Когда есть единство среди жителей, и дело спорится – каждый делал то, на что он мастер. А. Муратбаев и В. Кутлубаев взялись за сварочные работы, Е. Муратбаева, Н. Исанбаева, Э. Тапаева, Т. Шагиева, М. Кутлубаева, М. Кутлубаева, Л. Иркабаева занялись покраской. О. Тапаев был назначен ответственным за соблюдение порядка и чистоты на детской площадке. Теперь детская площадка радует малышей и их родителей, детишкам есть где поиграть на свежем воздухе.

Еще одно благое дело сделали жители Сосновки – обновили мост через реку Кынгыр. Он был построен еще в 2003 году. Каждый весенний паводок стал испытанием для сосновцев - мост приходится снимать перед паводком, а после – снова его собирать. А в этом году решили его обновить. С материалом помог Бирский лесхоз в лице Валерия Яманаева. Виктор Яметов с сыновьями Вадимом и Сергеем, Василий Яметов, Владимир Кутлубаев, Олег Тапаев, Арсений Муратбаев, Владислав Исанбаев, Михаил Андриянов, Яков Янгуатов дружно взялись за работу. Начали – сделали. Доброе дело теперь служит людям.