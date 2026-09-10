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Общество
10 Сентября , 06:44

В деревне Сосновке построили детскую площадку и обновили мост

От нашего отношения к детям  зависит их будущее, благополучие,   физическое здоровье, нравственные устои.  Дома, в детских садах и школах ведется  постоянная работа по воспитанию подрастающего поколения. Но все же неотъемлемой частью детской жизни  являются игры

В деревне Сосновке построили детскую площадку и обновили мостВ деревне Сосновке построили детскую площадку и обновили мост
В деревне Сосновке построили детскую площадку и обновили мост

В деревнях  не так много возможностей занять детей дополнительно в различных кружках и секциях, поэтому  свое свободное время детишки часто проводят на свежем воздухе. А чтобы такой досуг был безопасным и интересным,  нужна детская площадка. Еще в 2019 году жители деревни Сосновки  Лиана Яметова, Елена Муратбаева,  Владимир Кутлубаев, Арсений  Муратбаев  инициировали строительство детской площадки. Но по разным причинам  дело сдвинулось только в 2024 году – были составлены документы на землю  и проект.

Жители Сосновки  активно поддержали  инициативу и включились  в работу – собрали  130 тыс. рублей за короткий срок, большой  денежный вклад внес  глава СП Большесухоязовский сельсовет  С. Сергеев, который сразу начал ходатайствовать и об освещении детской площадки.

 Когда есть единство среди жителей, и дело спорится – каждый  делал то, на что он мастер. А. Муратбаев и В. Кутлубаев взялись за сварочные работы, Е. Муратбаева, Н. Исанбаева, Э. Тапаева, Т. Шагиева, М. Кутлубаева, М. Кутлубаева, Л. Иркабаева занялись покраской. О.  Тапаев был назначен ответственным  за соблюдение порядка и чистоты на детской площадке. Теперь детская площадка радует малышей и их родителей, детишкам есть где поиграть на свежем воздухе.

 Еще одно благое дело сделали жители Сосновки – обновили мост  через реку Кынгыр. Он был построен еще в 2003 году. Каждый  весенний паводок стал испытанием для сосновцев -  мост приходится  снимать перед паводком, а  после – снова его собирать. А в этом году решили его обновить. С материалом помог Бирский лесхоз в лице  Валерия Яманаева. Виктор Яметов с сыновьями  Вадимом и Сергеем, Василий  Яметов, Владимир Кутлубаев, Олег Тапаев,  Арсений Муратбаев, Владислав  Исанбаев, Михаил  Андриянов, Яков   Янгуатов дружно взялись за работу. Начали – сделали. Доброе дело теперь служит  людям.

В деревне Сосновке построили детскую площадку и обновили мост
В деревне Сосновке построили детскую площадку и обновили мост
В деревне Сосновке построили детскую площадку и обновили мост
В деревне Сосновке построили детскую площадку и обновили мост
В деревне Сосновке построили детскую площадку и обновили мост
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