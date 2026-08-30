В Благовещенске Республики Башкортостан создадут новые туристические объекты

– Те преобразования, которые затронули исторический центр города по-новому открывают Благовещенск, расширяют его возможности в плане привлечения туристов. Сочетание сохранившейся уездной архитектуры, богатой истории меценатства и современных дизайнерских решений создает тот самый контраст, который ценят современные путешественники, – отметила заместитель министра предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Владлена Елышева.

Первым этапом проекта стало создание архитектурной подсветки одной из основных достопримечательностей исторической части города – здания бывшей учительской семинарии по адресу ул. Советская, 11. Торжественное включение состоялось 22 августа, в день празднования 270-летия Благовещенска. Теперь подсветка будет работать в вечернее время вместе с системой уличного освещения.

В 2026 году исполняется 150 лет со времени основания учебного заведения. Именно с историей здания и связано художественное решение подсветки. На фасаде спроецированы образы мецената Дмитрия Дашкова, построившего здание и передавшего его под семинарию, а также элементы, связанные с обучением педагогов: нотный стан, театральные маски, мольберты и кисти, компас и телескоп. Композицию завершают белые голуби – символ города. Световое оформление подчеркивает архитектурные детали здания и делает его заметной вечерней точкой исторического центра.

– Для Благовещенска это новое направление. Нам хотелось, чтобы подсветка не просто украшала здание, а рассказывала его историю и дополняла облик улицы Советской. Это первый этап проекта, и дальше здесь появятся новые элементы, интересные как жителям города, так и его гостям, – отметила глава администрации Благовещенского района Анна Карабанова.

В следующих этапах на улице Советской планируется установка входной арки, арт-объектов, фотозоны с Дмитрием Дашковым, а также малых архитектурных форм с символикой города и стендов туристической навигации.

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