+14 °С
Облачно
ДзенАнтитеррор
Общество
30 Августа , 09:47

В Благовещенске Республики Башкортостан создадут новые туристические объекты

В 2026 году город Благовещенск Республики Башкортостан стал победителем  отбора на предоставление субсидии на государственную поддержку мероприятий по обустройству туристского центра города, что позволило поэтапно благоустроить исторический центр и создать новые объекты туристической инфраструктуры

Работа ведется в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». 

– Те преобразования, которые затронули исторический центр города по-новому открывают Благовещенск, расширяют его возможности в плане привлечения туристов. Сочетание сохранившейся уездной архитектуры, богатой истории меценатства и современных дизайнерских решений создает тот самый контраст, который ценят современные путешественники, – отметила заместитель министра предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Владлена Елышева. 

Первым этапом проекта стало создание архитектурной подсветки одной из основных достопримечательностей исторической части города – здания бывшей учительской семинарии по адресу ул. Советская, 11. Торжественное включение состоялось 22 августа, в день празднования 270-летия Благовещенска. Теперь подсветка будет работать в вечернее время вместе с системой уличного освещения. 

В 2026 году исполняется 150 лет со времени основания учебного заведения. Именно с историей здания и связано художественное решение подсветки. На фасаде спроецированы образы мецената Дмитрия Дашкова, построившего здание и передавшего его под семинарию, а также элементы, связанные с обучением педагогов: нотный стан, театральные маски, мольберты и кисти, компас и телескоп. Композицию завершают белые голуби – символ города. Световое оформление подчеркивает архитектурные детали здания и делает его заметной вечерней точкой исторического центра. 

– Для Благовещенска это новое направление. Нам хотелось, чтобы подсветка не просто украшала здание, а рассказывала его историю и дополняла облик улицы Советской. Это первый этап проекта, и дальше здесь появятся новые элементы, интересные как жителям города, так и его гостям, – отметила глава администрации Благовещенского района Анна Карабанова. 

В следующих этапах на улице Советской планируется установка входной арки, арт-объектов, фотозоны с Дмитрием Дашковым, а также малых архитектурных форм с символикой города и стендов туристической навигации. 

https://biznestur.bashkortostan.ru/presscenter/news/844645/

Автор:
Читайте нас

© 2026 Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

Газета «ДРУЖБА МИШКИНО» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01879 от 11.06.2025 г.

Об использовании персональных данных

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан,  АО Издательский дом «Республика Башкортостан». 

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru