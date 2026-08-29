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Общество
29 Августа , 07:25

Осмотр выставки российских брендов «Знай наших»

Президент в Нижнем Новгороде осмотрел выставку технологических компаний – участников и победителей конкурса растущих российских брендов «Знай наших».

Осмотр выставки российских брендов «Знай наших»Осмотр выставки российских брендов «Знай наших»
Осмотр выставки российских брендов «Знай наших»

Экспозиция посвящена автономным решениям и технологиям. Владимиру Путину представили коллаборативных роботов (для совместной работы с человеком), компактные дроны с возможностью подключения искусственного интеллекта, системы дистанционного управления техникой в шахтах и на рудниках, энергоэффективные платформы охлаждения дата-центров, программно-аппаратный комплекс обнаружения утечек в трубопроводах, накопители энергии для частных домов, инновационные устройства для мозга и нервной системы, сервисы для рентгенологии с использованием ИИ.

Главу государства сопровождали заместитель руководителя Администрации Президента Максим Орешкин, полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель госкорпорации развития «ВЭБ.РФ», глава экспертного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) Игорь Шувалов, заместитель директора АСИ Михаил Хомич.

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Конкурс растущих российских брендов «Знай наших» проводится с 2023 года по поручению Президента России, направлен на поддержку малого и среднего бизнеса, который демонстрирует устойчивый рост и высокий уровень локализации производства. За всё время конкурс объединил около 50 тысяч российских брендов.

 
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