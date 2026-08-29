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Общество
29 Августа , 09:13

Сотрудники прошли бесплатное профобучение при поддержке нацпроекта «Кадры»

Компания Башкортостана направила сотрудников на бесплатное профобучение при поддержке нацпроекта «Кадры»

125 работников компании «СТЕКЛОНиТ» Башкортостана приступили к бесплатному профессиональному переобучению по национальному проекту «Кадры».

Специалисты пройдут повышение квалификации по востребованным образовательным программам, разработанным с учетом современных требований к организации производственных процессов.

– В этом году мы заключили соглашения с 12 предприятиями, которые направят на профобучение работников  за счет госсубсидии. Уже проходят обучение более 1400 сотрудников. Среди участников программы есть как осваивающие новую профессию с нуля, так и прошедшие дополнительное профессиональное образование. Башкортостан традиционно входит в число регионов-лидеров по количеству участников программы, – рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ольга Кабанова.

По итогам 2025 года Башкортостан вошел в число регионов-лидеров по количеству получивших новые профессиональные компетенции при поддержке нацпроекта «Кадры». Отучились более 3 тысяч человек.

– Сотрудники предприятия, входящего состав Дивизиона «Композитные технологии» Государственной корпорации «Росатом», выбрали образовательные программы, связанные с организацией эффективной деятельности предприятия в динамичных условиях производства. Объем  каждой  программы составляет 240 часов, курс займет 2,5 месяца. Обучение проходит в очной форме с применением дистанционных технологий без отрыва от производства, – рассказывает руководитель Учебного центра государственной службы занятости населения Ирина Сухарева.

К реализации программы привлечены специалисты по внедрению инструментов и технологий производственной системы «Росатом», эксперты с успешным практическим опытом внедрения отраслевых проектов, а также бизнес‑тренеры. Такой состав преподавателей обеспечивает баланс между теорией  и реальными производственными кейсами.

Так, во время мотивационного тренинга «Личная эффективность и самомотивация» слушатели разобрали, как адаптироваться к переменам на работе, как эти изменения влияют на личную мотивацию и итоговый результат. Топ‑менеджмент компании подчёркивает значимость непрерывного обучения и формирования культуры совершенствования на предприятии, что особенно важно в высокотехнологичных отраслях.

Напомним, записаться на бесплатный курс обучения могут также ветераны и участники специальной военной операции, безработные и ищущие работу жители республики, родители в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, женщины, воспитывающие дошкольников, молодые люди до 35 лет, лица старше 50 лет, инвалиды. В перечне доступных для жителей Башкортостана образовательных программ – они разработаны с учетом требований регионального рынка труда – специализации для машинистов, слесарные специальности, профессии операторов различного оборудования, специализации для агрономов, техников-механиков и другие. При подборе курса учитываются интересы и навыки соискателей, а также результаты профориентационного тестирования.  

Подать заявку на бесплатное переобучение можно как лично в кадровом центре «Работа России», так и на Едином цифровом портале Работа в России


Пресс-служба Министерства семьи,
труда и социальной защиты населения РБ

https://mintrud.bashkortostan.ru/presscenter/news/843000/

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