История создания мечети "Аниса " села Мишкино

В 2004 году, когда мама заболела, я дал себе слово, что обязательно воплощу ее мечту в жизнь. Несмотря на то, что мама была коммунисткой, в старшем возрасте она начала приобщаться к вере, пришло понимание, что благополучие детей больше исходит от рода ее мужа, который был из старого рода священнослужителей деревни Татарбаево. Позже и моя сестра Римма, которая сегодня ежедневно читает молитвы и молится за всех нас, пришла к вере, видимо, сильна связь с родом. Она каждый день благодарит Всевышнего за это чудо!

Архитектурное бюро сделало проект двухэтажной мечети, Рифкат Багаутдинов, занимающий тогда пост главы администрации Мишкинского района, сразу же выделил на выбор две площадки в центре села. Посовещавшись с жителями, решили, что мечеть будет стоять на месте бывшей конторы райпотресоюза, где когда-то долгое время проработал мой отец Фавзи Ахматдинович Галиев. Отец его, то есть мой дедушка, Ахматдин Багаутдинович в 1909 —1919 годах был имамом в татарбаевской мечети, при которой была еще школа по обучению грамоте деревенских детей. А в жены дедушки выбрал дочь имама из деревни Шавьяды Бураевского района. Она тоже знала арабский язык, могла свободно читать Коран.

Так что, как оказалось, не бывает ничего случайного, и мои два поколения предков священнослужителей привели, видимо, меня к такому решению, а просьба матери убедила в правильности принятого решения.

В июле 2004 года началось строительство мечети. Имам Гайнетдин хазрат Юсупов прочитал молитву, и положили первый блок в отрытом котловане. Возглавив стройку, много сил в нее вложил мой брат Ринат Фавзиевич.

Завезли блоки, кирпичи, на строительной площадке командовал Забир Валинуров, потом – Хамит Муртазин. Бригада каменщиков во главе с Василием Янситовым споро взялись за возведение стен из красного кирпича с витиеватовыми узорами. Бригада работала быстро и споро - они были асами своего дела, много лет трудились на моем предприятии Строймеханизации в г. Когалыме.

Казалось, сейчас быстро и легко построится здание, и заработает мечеть, но, как всегда, жизнь преподнесла очередное испытание - большой крепкий холдинг, работающий практически по всей России, обанкротился, и то, что должно было быть построенным за год, строилось пять лет. Но вместе с тем пришла и помощь - Хамза хазрат помог с окнами, Динар Гильмутдинов пригнал большой кран. Да и многие жители помогали кто чем мог. Главы район главы района Виталий Андреев, потом Рустам Мусин тоже не остались в стороне.

Истоки Верховный муфтий России Талгат Таджутдин благословил на строительство мечети и ее название «Аниса», тогда случай свел нас в одном самолете в Москву, так что можно сказать, что получил благословение в небесах! Тогда же со мной рядом в бизнес-классе оказался Пучнин - министр промышленности РБ, и когда я рассказал, что получил благословение у Талгата Таджудина на строительство мечети, он предложил свою помощь в изготовлении минарета и забора. Вот такие чудеса произошли во время полета. Спустя несколько лет, когда мои заместители обратились к Пучнину по поводу изготовления минаретов, он сразу же вспомнил и выполнил свое обещание совсем за небольшую сумму.

Четыре года шло строительство со своим трудностями и радостями, то денег не хватало (ведь я финансировал со своей зарплаты), но все-таки мы завершили строительство мечети. На ее открытие приехали мои многие друзья, родственники, знакомые, собрались жители села, в нескольких местах - в школе, возле реки Иняк были организованны праздничные столы.

Самое приятное было то, что многие пришли с подарками для мечети, особенно запомнилось, как незнакомая бабушка на старой тележке с деревянными колесами притащила огромный ковер, жаль только, не записал ее имя.

От закладки первого камня до 2015 года - 15 лет мечетью руководил Гайнетдин хазрат Юсупов, отдавший все свои силы на строительство и служению, впервые открывший и школу изучения Корана в ней.

Открывал мечеть Верховний муфтий России. Прочитав молитву, дал напутствие и пожелал, чтобы долгие годы мечеть служила для людей опорой и поддержкой. Он также отметил, что Всевышний видит, как наши деяния могут принести благо многим людям, не только нам, но и нашим детям.

Еще одним приятным моментом на открытии было то, что мой 10-летний племянник, уже знающий арабский язык и молитвы, после Талгата Таджудина стал читать молитвы, а мы к нему присоединились.

На улице стояла прекрасная погода, ярко светило солнце, из глаз полились слезы радости от того, что получилось завершить это богоугодное дело. Будучи священнослужителями, мои дедушки во втором поколении ровно 100 лет назад построили мечеть в деревне Татарбаево, и думаю, они там в раю радовались за наш большой род, ведь и мечеть построилась по наказу моей мамы Анисы Фархутдиновны в благодарность моим дедушке и бабушке.

Ведь и моя жизнь, и жизнь семей сестер Риммы, Венеры и брата Рината сложилась удачно благодаря их молитвам. Они посвятили себя служению Всевышнему, ведь даже когда пришла Советская власть, Ахматдин хазрат и его семья долгие годы молились в подполе, чтобы никто не увидел и не доложил, боялись репрессий.

Из глаз лились слезы, я молился за жителей села, за честных трудолюбивых людей, чтобы наша вера помогла им в жизни. После этого мужчины посадили туи, которые сегодня уже выросли.

Затем все отправились на праздничный обед! Все мероприятия прошли на хорошем уровне, на сердце была радость, огромное напряжение в связи с подготовкой снялось в один миг!

Ради этого стоит жить! И до сих пор, работая на разных должностях и в разных ситуациях, когда становилось тяжело, я вспоминал это открытие, и это придавало силы, уверенности, и невзгоды отступали.

Ведь профессия строителя - одна из сложнейших, в ней очень много задач и каждый проект отличается друг от друга, да и люди, техника, оборудование, материалы.

Я благодарен жителям села, района, ведь более 2 тыс. человек прошли в разные годы со мной, работая на многих значимых стройках России, приобретая опыт, и получая достойную зарплату. Многие приходили благодаря стараниям моей мамы, она часто звонила и просила то того устроить на работу, то другого, работая как сотрудник отдела кадров!

Аниса Фархутдиновна проработала долгие годы главным бухгалтером в коммунхозе, была всегда ответственной и очень доброжелательной к людям. Она часто ездила в Уфу сдавать отчеты, радовалась, когда все отчеты сходились копеечка в копеечку.

В любой компании она была заводилой, очень красиво пела, после окончания школы поступила в театральный, но приехав домой, чтобы увезти продукты, по указке дедушки осталась с семьей. Она была старшей дочерью в многодетной семье, кроме нее еще были Забира, Зайтуна, Магруф, Флюра, их надо было кормить, растить. Мама была вынуждена окончить бухгалтерские курсы и приступить к работе , чтобы помогать родителям . И всю свою жизнь она каждую свободную минуту старалась посвятить своим родителям, сестрам, брату. Тем более, что ее родители жили через два дома на одной и той же улице по Яныш Ялкайна, названной в честь марийского писателя .

И до конца жизни мама с папой старались помочь - сначала родителям, сестрам, а потом - нам. Часто собирали нас, за столом постоянно давали наказы помогать близким.

Может поэтому и мы очень близки - братья, сестры, внуки, внучки. До всех ей было дело, за всех у нее душа болела. Многие спрашивают, почему Галиевы так дружны? Все благодаря воспитанию и корням.

Огромное спасибо маме, папе, которые дали нам - четверым детям высшее образование, воспитание, крылья и путевку в жизнь, внутреннюю силу, энергию и уверенность в завтрашнем дне…

И сегодня я уже вижу, также мои дети (их у меня пятеро) двое внучек и внук (нас двенадцать человек) сильны дружбой и единством, это и есть основа жизни.

Отца и матери уже нет, но они с нами всегда - в нашей памяти, сердцах, делах, продолжении. Поэтому мы и приезжаем домой в Мишкино, к родственникам, друзьям, на могилки наших родителей, проводим важные мероприятия в мечети - свадьбы, никах, ифтар всем родом, для нас это важно и значимо! А мама всегда со мной, и ее советы тоже: держитесь вместе, помогайте всегда всем, когда можете! Добрые дела не забываются. Никогда не обижай рабочих, будь внимательным к ним, плати зарплату вовремя, ведь люди работают, чтобы обеспечивать свои семьи! И мы идем по жизни с ее заветами и наказами, веря в вечное и не забывая близких родных людей, место, где родились и черпаем силы …

Когда мы росли, нас воспитывали в духе интернационализма, говорили, мы все советские люди, я очень рад, что вырос с марийском народом - честным и работящим, иногда по-детски обидчивым, но очень дружелюбным!

Огромное спасибо имаму- мухтасибу Мишкинского религиозного общества Ханифу Шаймуратову, с приходом которого жизнь в мечети вышла на высокий уровень, и мы сумели провести газ, расширил подвал, и еще много задумок, которые , Алла бирса, должны воплотиться в жизнь.

С его приходом в мечеть приобрела новый смысл и энергию, заработала школа обучения арабскому языку и изучению Корана, проводятся службы, никах. На пятничные молитвы собираются муллы и хазраты со всех мечетей района. Сегодня их работа особенно востребована, когда идет СВО, нашим бойцам помогает вера.

И как иногда хочется просто пробежать по тому маршруту юности, мимо речки Иняк, по горе, искупаться в прохладной речке, покушать пескарей, встретится с друзьями юности, ощутить себя юным.

Это очень важно!!! В этом году моей маме было бы100 лет, но ее уже нет с нами 22 года. Спасибо, мама, за все, что сделала для нас. Мы хотим провести ее день рождения, собраться за большим столом, ведь только наша семья сейчас насчитывает 40 человек.

А еще хочу вспомнить наших рано ушедших Рината Фавзиевича, Рифа Гатиновича. Поблагодарить хазратов, глав района, руководителей предприятий, помогающих финансово и всех причастных к жизни мечети людей.

Д. Галиев