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28 Августа , 17:04

Глава Башкирии ознакомился с развитием военно-патриотического парка «Патриот"

28 августа Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил военно-патриотический парк «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова. Руководитель региона ознакомился с развитием территории и обсудил событийную повестку.

Глава Башкирии ознакомился с развитием военно-патриотического парка «Патриот"Глава Башкирии ознакомился с развитием военно-патриотического парка «Патриот"
Глава Башкирии ознакомился с развитием военно-патриотического парка «Патриот"

Генеральный директор парка «Патриот» Айнур Салимгареев рассказал об укреплении материально-технической базы. Напомним, что в начале августа 2026 года на одной из площадок открыли учебно-тренировочный воздушно-десантный комплекс и бюст Героя Советского Союза Василия Маргелова. Кроме того, строители продолжают возведение современного спорткомплекса с бассейном и духовно-просветительского центра.

Расширяется и технический парк. Речь идёт о приобретении электротранспорта для перевозки по территории «Патриота» различных грузов, а также пополнении открытой экспозиции военной техники.

Событийная повестка предусматривает проведение большого количества мероприятий. Так, с сегодняшнего дня и до 9 сентября парк «Патриот» принимает участников IV Международного геологического чемпионата «ГеоВызов», который проходит в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Соревнования собрали более 300 студентов из 19 регионов России и 13 стран мира.

В ближайшее время здесь также пройдёт патриотический слёт «Территория героев» для детей с ограниченными возможностями здоровья. А в начале октября в парке стартуют ежегодные учебные сборы для школьников.

Глава Башкортостана отметил динамичное развитие территории, а также передал парку «Патриот» макетные образцы советского и российского оружия, которые выставят для демонстрации курсантам.

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