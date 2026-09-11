Пленарное заседание V республиканского форума «Ватан көсө – сила Отечества»

Масштабное событие, организованное при поддержке Фонда грантов Главы Башкортостана, объединило более 1 000 человек – меценатов, волонтёров, героев специальной военной операции, земляков из разных регионов России. Программа форума включает в себя пленарные дискуссии, выставки декоративно-прикладного искусства, этнопоказ в честь Дня национального костюма, открытые лекции и круглые столы. Работу организовали на восьми тематических площадках. Участники обсудили укрепление землячеств, поддержку участников СВО, сохранение культурного кода и родного языка, а также развитие местных инициатив и молодёжного потенциала. Сквозная тема дискуссий – сплочение общества ради будущего республики.

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Перед началом пленарного заседания в фойе Конгресс-холла Глава Башкортостана Радий Хабиров осмотрел выставку, на которой представили реализованные инициативы в рамках проекта «Атайсал».

Так, представители Чишминского района рассказали о благоустройстве парков и родников, поддержке детского спорта и людей с ограниченными возможностями здоровья.

В Иглинском районе реализовали около 1 000 проектов, привлекли более 100 млн рублей материальной и нематериальной помощи. За этими сухими цифрами – неравнодушные люди, которые помогают родным сёлам, строят и восстанавливают объекты, благоустраивают территории, сохраняют память и поддерживают тех, кто в этом нуждается.

В деревне Мамадалево Дюртюлинского района возвели мемориальный комплекс с памятником Скорбящей матери, стелой с именами погибших героев и Вечным огнём.

В селе Дюртюли Шаранского района появились аллеи «Долголетие» и «Единство», а в деревне Сарсаз – аллея в честь 275-летия населённого пункта и этнографический музей.

Глава региона пообщался с тремя сестрами – Ямигой Калимуллиной, Лидией Яшкузиной и Людмилой Матюшиной, которые в селе Красный Ключ Нуримановского района открыли Дом ремесла. В нём собрали художественные промыслы марийского народа – ткачество и вышивку, традиционный узор на полотнах, лаптеплетение и реконструкцию старинного оборудования. Здесь регулярно проходят экскурсии, мастер-классы, в которых каждый желающий может принять участие.

Радий Хабиров осмотрел и экспозицию фотопортретов известных земляков, которые живут и работают в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других регионах России.

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В своём выступлении на форуме Глава Башкортостана подчеркнул, что за пять лет проект «Атайсал», который задумывался как инструмент поддержки земляками своей малой родины, вырос в настоящее общественное движение. За это время его участниками стали более 8 тысяч человек. Они реализовали 40 тысяч проектов на общую сумму порядка 2 млрд рублей.

– Когда мы начинали этот проект, то ещё не знали, успешный ли он будет. Но мы твёрдо понимали – в нашей стране, республике есть люди с большой душой и большим сердцем, которые видят своё призвание в том, чтобы помогать другим, тем, кто в этом нуждается. Помогать Отечеству и своей малой родине. И, наверное, было бы правильно, создать механизм, который позволит нам хотя бы сказать спасибо этим людям за их труд, – отметил Радий Хабиров. – Это очень светлый проект. Он – про реальные дела, про то, что действительно помогает людям. При этом здесь никто не рейтингует людей по тому, сколько средств каждый из них вложил. У нас есть земляки, которые построили в своих деревнях, сёлах школы, детские сады, храмы и мечети. Мы говорим им спасибо. Точно так же мы говорим спасибо и тем, кто вносит малую толику своей помощи в общее дело. Например, бабушке, которая связала 30 пар носков и отправила с гумконвоем нашим ребятам.

Важный вектор работы – поддержка участников СВО и их семей. В рамках проекта «Атайсал» реализовали около 6 тысяч проектов, направленных на помощь бойцам на передовой.

– Как это ни парадоксально, специальная военная операция невероятно скрепила наше общество. Такого отношения друг к другу, такого объединения ради поддержки наших ребят, республики, страны мы давно не встречали. Пройдут годы, и мы ещё будем скучать по этому времени чистых отношений и уважения друг к другу, – сказал Радий Хабиров. – Главный девиз, нашей жизни, нашей деятельности сейчас – ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ. Потому что нет ничего более важного. И у нас в отдельную структуру выделились сообщества людей, которые считают своим долгом помогать СВО. Наверное, в Башкортостане нет ни одного села, где бы женщины не объединились и не стали бы делать всё для фронта. Это масксети, одежда, окопные свечи – всё, что нужно бойцам и что делает их службу немного легче. И когда я спрашиваю у них, чем они займутся после окончания боевых действий, то слышу замечательный ответ: «Мы придумаем, что делать, чтобы помогать людям!».

В связи с этим Глава Башкортостана объявил, что в республике учредили новый знак отличия.

– Как-то в Благовещенске ко мне обратилась руководитель организации «Берегини» и предложила подумать, как выразить благодарность тем людям, которые приходят к ним после работы, направляют свои личные средства на покупку материала для масксетей и т.д. Поэтому мы приняли решение учредить почётный знак «Волонтёр Башкортостана. СВО», – сообщил Радий Хабиров. – Он будет вручаться добровольцам в соответствии с распоряжением Главы республики по представлению Общественной палаты республики и общественных советов муниципалитетов. Я бы хотел, чтобы люди носили этот знак у сердца. И встречая друг друга, понимали, что мы одной крови, что все мы помогаем нашим воинам и поддерживаем специальную военную операцию.

Глава республики также сообщил, что в ноябре в парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова откроют духовно‑просветительский центр. Его проект подготовил заслуженный строитель России Рабис Салихов.

– У меня была идея – поставить в парке «Патриот» небольшую церковь и мечеть в память о павших воинах. Рад, что эту задумку удалось воплотить, – сказал Радий Хабиров.

Руководитель региона отметил, что проект «Атайсал» объединил огромное количество выдающихся выходцев из Башкортостана.

– Мы понимали, что огромной созидательной силой являются те, кто нашёл своё призвание, свою судьбу за пределами республики. Башкортостан очень богат на талантливых, амбициозных, умных людей. Мы стали привлекать их к этой работе и узнали, что многие из них давно помогают малой родине, – сказал Радий Хабиров. – Здорово, что люди, которые родились и выросли здесь, не забывают о родной республике и многое делают для её развития.

Глава Башкортостана предложил организовать работу представительств республики в Москве и других крупных регионах таким образом, чтобы они стали центрами объединения земляков, и поручил Правительству проработать этот вопрос.

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Видеоприветствие участникам форума направил первый заместитель Председателя Совета Федерации, уроженец Нефтекамска Владимир Якушев.

– Малая родина начинается с обычных вещей – с дома, улицы, родника, школы. И людей, которые однажды решают – ждать, пока кто-то другой наведёт порядок, или взять инициативу в свои руки, – отметил Владимир Якушев. – За годы реализации проекта реализовано более 41 тысячи инициатив. Благоустроены общественные пространства и памятники, построены детские и спортивные площадки, оказана помощь многим социальным учреждениям, участникам специальной военной операции и их семьям. И за каждой цифрой – конкретное дело и конкретный человек, который чувствует ответственность за свою малую родину. Сегодня здесь собрались те, кто готов действовать. Это неравнодушные жители и предприниматели, общественные организации и представители власти. Форум – место, где можно поделиться опытом, найти единомышленников и дать начало новым инициативам. Название форума – «Сила Отечества». Эта большая сила начинается с малого – с любви к своей земле, с уважения к её истории, с готовности сделать для неё что-то полезное.

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Ещё одно видеоприветствие поступило от уроженца Белорецка, журналиста, автора и ведущего программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина.

– Я благодарен малой родине за полученное образование, которое помогает мне в жизни. Республика всегда даёт новые поводы для гордости, звучит на всю страну, – сказал Павел Зарубин.

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Герой России, генерал-майор Вооружённых Сил Российской Федерации, почётный гражданин Калтасинского района Александр Панфилов высоко оценил важность программы «Атайсал» и предложил другим регионам использовать этот опыт.

– Проект, который инициировал Радий Фаритович, является жемчужиной, достоянием уже не только Башкортостана, а всей страны. Я первый раз на форуме, но всегда, когда бываю в республике, вижу, как она меняется. Вижу, что здесь живут люди, которые любят свою землю и хотят, чтобы она процветала, – сказал Александр Панфилов. – Думаю, что такие проекты нужно внедрять по всей России, чтобы люди тянулись к своим истокам и гордились малой родиной.

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Глава Администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга, уроженец Салавата Андрей Кононов отметил эффективное взаимодействие с республикой в рамках проведения Дней Башкортостана, сабантуев и других крупных мероприятий в северной столице.

– Каждый раз приезжая сюда, идёшь и дышишь родным воздухом – он такой настоенный, хороший, глубокий. Видишь все те преобразования, которые идут в республике, и радуешься этому, – сказал Андрей Кононов. – А особенно приятно, когда делегация Башкортостана приезжает на Петербургский международный экономический форум. Наши площадки обычно расположены по соседству – и стенд республики всегда входит в тройку самых лучших. Причём каждый год экспозиция меняется, появляются новые идеи – в этот раз всех поразило дерево с искусственным интеллектом. Такое богатейшее разнообразие говорит о том, что в республике всё в порядке и задан очень верный курс.

Руководитель Кронштадтского района также рассказал о продолжении опыта «Атайсала» – в Петербурге на базе Дома национальностей уроженцы Башкортостана провели свой форум земляков, собравший около 4 тысяч человек.

– На него с радостью пришли курсанты военных училищ, представители малого и среднего бизнеса, просто жители, которые в силу разных обстоятельств переехали из Башкортостана в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, – сказал Андрей Кононов. – Хочу сказать, что я часто выезжаю на территорию СВО и ни разу не было случая, когда бы я не встречал там наших земляков. Они всегда первые на линии боевого соприкосновения. У них отличный боевой дух, и когда видишь жизнерадостные глаза наших ребят, чётко понимаешь, что победа всегда будет за нами.

Андрей Кононов отметил, что ранее служил в ВМФ, поэтому высоко оценил экспозицию уфимского Музея полярников имени Валериана Альбанова, который успел посетить. Он подчеркнул, что направит ряд новых экспонатов в его коллекцию.

Глава Башкортостана сообщил, что в республике стартовала большая работа по увековечению памяти героических военных и трудовых подвигов жителей в период проведения СВО. Она предполагает в том числе создание республиканского и муниципальных музеев, посвящённых спецоперации. Поэтому любые тематические экспонаты, связанные с Военно-Морским Флотом и службой на нём уроженцев республики, будут большим подспорьем для формирования тематических экспозиций.

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Председатель Ассоциации ветеранов СВО Гафурийского района Илья Макаров в своём выступлении подчеркнул важность поддержки защитников Родины, в том числе реабилитации бойцов, получивших тяжёлые ранения на передовой.

– Понятие «Атайстал» для меня – это народ, ради которого ты готов встать на защиту Родины, выполнить долг и отстоять свою землю. А дети – это наше будущее, ради которого мы живём, движемся и делаем добрые дела, – сказал Илья Макаров.

Глава Башкортостана назвал поддержку ветеранов специальной военной операции важной миссией проекта «Атайсал».

– Мы сейчас помогаем ребятам на передовой и делаем это достойно. Увеличиваем поставки техники и оборудования, – отметил Радий Хабиров. – Но впереди у нас большая работа. Бойцы будут возвращаться. Многие из них – с тяжёлыми травмами. Им будут помогать государство, фонд «Защитники Отечества, Ассоциация ветеранов СВО. Но и мы все должны будем этим заниматься. Каждый по-своему. Где-то обнять, поддержать, подлечить, направить, помочь с работой. Это тоже будет миссия «Атайсала».

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Председатель Межгосударственной телерадиокомпании «Мир», уроженец Уфы Радик Батыршин рассказал, что часто бывает в Башкортостане, где живут его родственники, предложил создать музей Юрия Левитана на базе бывшей радиостанции Коминтерна, откуда во время Великой Отечественной войны выходил в эфир легендарный диктор, а также пригласил на практику студентов из республики.

– Мы – одна из самых технологически продвинутых телерадиокомпаний. У нас уже более 15 лет созданы виртуальные рабочие места, полностью виртуальный плейаут. Есть что показать и чему научить, – сказал Радик Батыршин. – Поэтому мы готовы в любое время подписать договор о прохождении практики с Уфимским университетом науки и технологий.

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Опытом реализации социальных инициатив поделились и другие участники пленарного заседания.

Так, паралимпиец, блогер и общественный деятель, уроженец Чекмагушевского района Рустам Набиев рассказал, что представляет Башкортостан в рамках спортивных и медиа-проектов. На собственные средства он сделал ремонт и закупил спортинвентарь для тренажёрного зала на малой родине – в селе Рапатово. А теперь предложил внести свой вклад в оборудование спортзала для детей и в райцентре.

Председатель общественного совета Ермекеевского района Кифая Шарафлисламова вместе с супругом Максутом стала инициатором нескольких добрых дел, в числе которых – благоустройство родника в селе Старошахово, а также создание музея в Ермекеевской средней школе.

А жительница Альшеевского района, предприниматель в сфере придорожного бизнеса Татьяна Гридина поддерживает малую родину на протяжении многих лет. В её активе – организация экологических субботников и благоустройство родников, проведение краеведческих лекций в собственном кафе.

Кроме того, предприниматель реализовала уникальный проект – при её поддержке режиссёр Эльвира Шрайнер и кинокомпания Life Style Cinema сняли художественно-документальный фильм «Александр Фёдорович Раев», посвящённый жизни российского государственного и общественного деятеля, основавшего в XVIII веке железнодорожную станцию Раевка и построившего здесь здание вокзала, школу и церковь. Отметим, что в 2025 году картину признали лучшим документальным фильмом на XIII Международном фестивале Skey-Cinema.

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В завершение форума Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил государственные награды, а также памятные статуэтки активным участникам проекта «Атайсал», которые внесли существенный вклад в поддержку малой родины.

– Наш проект, прежде всего, про объединение общества. Это возможность реализовать свои лучшие качества. У каждого человека есть потребность делать добро, – сказал Радий Хабиров. – Поэтому будьте здоровы. Пусть в ваших домах будет мир. И знайте, что все вы – невероятные люди.