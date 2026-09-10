Как не стать нелегалом

Не нарушать разрешенный срок пребывания.

Срок временного пребывания иностранного гражданина, прибывшего в визовом порядке, определяется сроком действия выданной ему визы. Если иностранец въезжает в Россию в порядке, не требующем получения визы, срок его пребывания должен соответствовать правилу «90/365». Следить за сроком действия документов и вовремя продлевать их.

Документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие законность нахождения на территории России, должны быть действительны. Для замены документа, удостоверяющего личность, иностранцу необходимо обратиться в консульское учреждение государства своей гражданской принадлежности, для замены миграционных документов — в территориальный орган МВД России. Вовремя оплачивать авансовые платежи за патент Состоять на миграционном учете.

Иностранцам, прибывшим в Россию в безвизовом порядке и осуществляющим трудовую деятельность в Московском регионе, об обязанности самостоятельно сообщать в МВД России сведения о месте своего фактического нахождения через мобильное приложение «Амина». Позаботиться о том, чтобы в доступе всегда был комплект документов.

Рекомендуем хранить в комплекте документов квитанции об оплате патента и уплате штрафов или сохранить их фотографии в телефоне. Если для работы в России требуются разрешительные документы, не приступать к работе без них Не приобретать фиктивные документы с рук, в том числе на онлайн-платформах.

Обращаем внимание иностранных граждан на необходимость неукоснительного соблюдения правопорядка и законопослушного поведения на территории Мишкинского района.

С 5 февраля 2025 года функционирует реестр контролируемых лиц. Все иностранные граждане и лица без гражданства, не имеющие оснований для законного нахождения в Российской Федерации, подлежат включению в РКЛ. Н. Рогалева