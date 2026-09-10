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Общество
10 Сентября , 06:22

Как не стать нелегалом

Чтобы не перейти в нелегальный статус, пребывающему на территории России иностранцу необходимо соблюдать ряд правил:

  1. Не нарушать разрешенный срок пребывания.
    Срок временного пребывания иностранного гражданина, прибывшего в визовом порядке, определяется сроком действия выданной ему визы. Если иностранец въезжает в Россию в порядке, не требующем получения визы, срок его пребывания должен соответствовать правилу «90/365».
  2. Следить за сроком действия документов и вовремя продлевать их.
    Документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие законность нахождения на территории России, должны быть действительны. Для замены документа, удостоверяющего личность, иностранцу необходимо обратиться в консульское учреждение государства своей гражданской принадлежности, для замены миграционных документов — в территориальный орган МВД России.
  3. Вовремя оплачивать авансовые платежи за патент
  4. Состоять на миграционном учете.
    Иностранцам, прибывшим в Россию в безвизовом порядке и осуществляющим трудовую деятельность в Московском регионе, об обязанности самостоятельно сообщать в МВД России сведения о месте своего фактического нахождения через мобильное приложение «Амина».
  5. Позаботиться о том, чтобы в доступе всегда был комплект документов.
    Рекомендуем хранить в комплекте документов квитанции об оплате патента и уплате штрафов или сохранить их фотографии в телефоне.
  6. Если для работы в России требуются разрешительные документы, не приступать к работе без них
  7. Не приобретать фиктивные документы с рук, в том числе на онлайн-платформах.

Обращаем внимание иностранных граждан на необходимость неукоснительного соблюдения правопорядка и законопослушного поведения на территории Мишкинского района.

С 5 февраля 2025 года функционирует реестр контролируемых лиц. Все иностранные граждане и лица без гражданства, не имеющие оснований для законного нахождения в Российской Федерации, подлежат включению в РКЛ.                                                                                                                                            Н. Рогалева

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