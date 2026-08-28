В Сибае продолжается обновление объектов культуры по нацпроекту «Семья»

Сибайский театр драмы им. А. Мубарякова, который в этом году отмечает 95-летие, сегодня переживает второе рождение. В 2025 году здесь уже обновили фасад и кровлю здания, сейчас строители сосредоточены на внутренних работах: полностью заменяют системы отопления и электроснабжения, монтируют акустические панели в зрительном зале, обновляют системы пожарной безопасности. Работы идут по графику, завершение основного этапа запланировано до конца 2026 года. Важно, что при создании современного и комфортного пространства для зрителей и артистов будет сохранён исторический облик здания.

Ещё одним значимым проектом, реализуемым в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья», стал детский культурно-просветительский центр на базе Городского дома культуры. Сибай вошёл в число победителей федерального отбора, и сегодня федеральная субсидия превращается в реальное пространство для детей. В центре уже завершаются отделочные работы, идёт поставка оборудования: звуковой аппаратуры, цифрового пианино, развивающих материалов. Здесь появятся зоны для творчества, занятий и игр, а также компьютерное пространство. Центр станет точкой притяжения для юных жителей, где они смогут раскрывать свои способности, получать новые знания и проводить время с пользой.

Как отметил Фанур Шайхисламов, создание современных оснащённых площадок — важнейшая часть работы по развитию культуры в республике. Он взял ход работ на личный контроль и выразил уверенность, что совсем скоро сибайцы и гости города смогут оценить обновлённые пространства.

https://culture.bashkortostan.ru/presscenter/news/841868/