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Общество
3 Сентября , 10:47

Дети в сети: как не стать жертвой мошенников и опасных челленджей

За первое полугодие 2026 года число подростков, совершивших преступления, выросло на 9% до 11,4 тысяч, а количество несовершеннолетних, которые входили в составы организованных групп и преступных сообществ, увеличилось более чем на 78%

Такие цифры озвучила Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова в своём видеоуроке по кибербезопасности для школьников. Почти на 36% больше стало и детей, пострадавших от киберпреступлений. К сожалению, среди них есть и подростки из Башкортостана. Недавно жертвой аферистов стала 16-летняя школьница из Стерлитамака. Злоумышленники сообщили ей о якобы действующей скидке на заказ цветов и предложили перейти по ссылке. Затем лже-полицейские выманили у девочки реквизиты банковской карты матери, коды из СМС-сообщений, а затем списали с неё 140 тысяч рублей. Мария Львова-Белова подчеркнула, что в интернете несовершеннолетние могут столкнуться не только с мошенничеством, но и с вербовкой в преступные схемы под видом лёгкого заработка, цифровой травлей, а также опасными челленджами, которые толкают подростков на рискованные поступки. Злоумышленники манипулируют через доверчивость, желание быстрых денег и страх за близких. Чтобы защитить детей, важно как можно раньше начать открытый, честный и понятный диалог. Открыто обсудите с ними риски, вместе настройте приватность, объясните, почему нельзя передавать пароли и коды из СМС или другие личные данные. При тревожных сигналах ребёнку следует прекратить общение и обратиться к родителям или доверенным взрослым. Дети должны знать, что в сложной ситуации их не обвинят, а поддержат. Автор текста - Мурат Яушев

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