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Общество
30 Августа , 09:53

В Башкортостане определили победительницу проекта «Мама-предприниматель»

Завершился региональный этап федеральной образовательной программы «Мама-предприниматель», проходивший в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»

В этом году на конкурс подали заявки 145 женщин, из которых 35 успешно прошли обучение. До защиты своих бизнес-инициатив дошли 25 слушательниц курса. Среди них 20 предпринимателей, 2 самозанятые и 3 финалистки, планирующие открыть свое дело. Обучение в формате пятидневного офлайн-интенсива проходило в Уфе на площадке Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан с 16 по 20 августа. 

Победительницей стала предпринимательница из Уфы Римма Щербенок с проектом «Производство развивающих книжек с элементами на липучках». Она получила денежный приз в размере 150 тыс. рублей и сертификат на публикацию во Всероссийском глянцевом журнале «Мамины Истории». Мама двоих детей потратит средства на сертификацию своей продукции. 

– Зачастую женщинам для старта бизнеса не хватает практических знаний для открытия дела, а также уверенности в своих силах. Федеральный проект «Мама-предприниматель» помогает предприимчивым женщинам получить полезные знания и новые возможности для развития проектов, – прокомментировала министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Светлана Верещагина.

Руководитель Центра «Мой бизнес» Айгуль Багаутдинова дала победительницам рекомендации по дальнейшей реализации инициатив: 

– С каждым годом проекты становятся всё более проработанными и жизнеспособными. Женщины приходят не просто за денежным призом, а за конкретными знаниями. Возможности инфраструктуры поддержки Центра «Мой бизнес» остаются доступными участницам и после завершения курса. 

Гузель Аминова с проектом «Изделия из козьего пуха ручной работы» получила сертификат на денежный приз от Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан. Также Гузель получила в подарок набор для чайных церемоний от Регионального общественного движения «Союз женщин Республики Башкортостан». 

Призами и подарками были отмечены и другие участницы программы «Мама-предприниматель». Ксения Абдуллина получила от Сбера портативную колонку. Розалия Гадельшина – сертификат на годовое членство в Башкирском региональном отделении «ОПОРА РОССИИ». 

Эльвира Мухаметшина – подарочную корзину свежей клубники из питомника Альфии Латыповой, победительницы программы «Мама-предприниматель» 2025 года. 

Юлии Печеревиной вручили сертификат на участие в конкурсе «Миссис Россия Мира» в категории «Бизнес леди» от академии моды, красоты и талантов «Артмодерн».  

Оксана Мухаметжанова была удостоена сертификата на двухмесячный курс для взрослых леди от «Школы благородных леди».   

Лариса Каримова получила возможность опубликовать интервью в международном журнале «Катрина» с переводом на испанский язык.

Кроме того, все участницы программы получили подарочные сертификаты: на участие в конкурсе материнства, красоты и таланта «Миссис Россия Мира» в категории «Бизнес леди»; на двухмесячный курс обучения в группе для взрослых от «Школы благородных леди». 

Также каждая участница получила в подарок книгу по развитию мышления с индивидуальной памятной надписью от тренера проекта Анастасии Митюкевич.

https://biznestur.bashkortostan.ru/presscenter/news/843918/

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