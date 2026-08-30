В Башкортостане определили победительницу проекта «Мама-предприниматель»

Победительницей стала предпринимательница из Уфы Римма Щербенок с проектом «Производство развивающих книжек с элементами на липучках». Она получила денежный приз в размере 150 тыс. рублей и сертификат на публикацию во Всероссийском глянцевом журнале «Мамины Истории». Мама двоих детей потратит средства на сертификацию своей продукции.

– Зачастую женщинам для старта бизнеса не хватает практических знаний для открытия дела, а также уверенности в своих силах. Федеральный проект «Мама-предприниматель» помогает предприимчивым женщинам получить полезные знания и новые возможности для развития проектов, – прокомментировала министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Светлана Верещагина.

Руководитель Центра «Мой бизнес» Айгуль Багаутдинова дала победительницам рекомендации по дальнейшей реализации инициатив:

– С каждым годом проекты становятся всё более проработанными и жизнеспособными. Женщины приходят не просто за денежным призом, а за конкретными знаниями. Возможности инфраструктуры поддержки Центра «Мой бизнес» остаются доступными участницам и после завершения курса.

Гузель Аминова с проектом «Изделия из козьего пуха ручной работы» получила сертификат на денежный приз от Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан. Также Гузель получила в подарок набор для чайных церемоний от Регионального общественного движения «Союз женщин Республики Башкортостан».

Призами и подарками были отмечены и другие участницы программы «Мама-предприниматель». Ксения Абдуллина получила от Сбера портативную колонку. Розалия Гадельшина – сертификат на годовое членство в Башкирском региональном отделении «ОПОРА РОССИИ».

Эльвира Мухаметшина – подарочную корзину свежей клубники из питомника Альфии Латыповой, победительницы программы «Мама-предприниматель» 2025 года.

Юлии Печеревиной вручили сертификат на участие в конкурсе «Миссис Россия Мира» в категории «Бизнес леди» от академии моды, красоты и талантов «Артмодерн».

Оксана Мухаметжанова была удостоена сертификата на двухмесячный курс для взрослых леди от «Школы благородных леди».

Лариса Каримова получила возможность опубликовать интервью в международном журнале «Катрина» с переводом на испанский язык.

Кроме того, все участницы программы получили подарочные сертификаты: на участие в конкурсе материнства, красоты и таланта «Миссис Россия Мира» в категории «Бизнес леди»; на двухмесячный курс обучения в группе для взрослых от «Школы благородных леди».

Также каждая участница получила в подарок книгу по развитию мышления с индивидуальной памятной надписью от тренера проекта Анастасии Митюкевич.

https://biznestur.bashkortostan.ru/presscenter/news/843918/