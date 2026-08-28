В Мишкинском районе семьям с детьми помогли подготовиться к школе

Она проходила с 1 июля по 31 августа. Каждый мог присоединиться к этой доброй инициативе, чтобы дети начали учебный год с обновками и радостью. Как прошла акция, рассказала руководитель службы Семьи в Мишкинском районе Маргарита Николаева:

- Перед началом учебного года, когда ребенок настраивается на учебу, такая поддержка для школьников - хороший пример со стороны взрослых. В акции приняли участие и передали школьные принадлежности как юридические лица, так и неравнодушные жители. Сумма пожертвований составила 100 735 рублей. Такую поддержку уже получили 83 ребенка Мишкинского района. Хочется отметить, что акция «Помоги собраться в школу» с каждым годом становится популярнее, нынче это 16 по счету акция. В Мишкинском районе семьям переданы школьная и спортивная формы, необходимая одежда, детская обувь, принадлежности для письма и рисования, товары для творчества, мешочки для второй обуви.

Помощь получили 53 семьи, из них 12 - семьи бойцов СВО.

Глава региона Радий Хабиров сказал о мерах поддержки специальной военной операции: «Для нас - это сейчас главная, ключевая задача».

В Башкортостане действуют меры поддержки участников СВО и их семей. Помощь оказывают комплексно, при этом особое внимание уделяют детям военнослужащих.

«Самые главные герои нашего времени сегодня – на передовой. Именно они сейчас решают судьбу России, её будущее. Всем миром мы должны сейчас работать на победу, направить все силы и ресурсы на решение задач специальной военной операции, - сказал Радий Хабиров. - Мы помогаем участникам СВО, ветеранам, их семьям в режиме «единого окна». Действуют центры поддержки, филиал фонда «Защитники Отечества». В этой работе участвует вся республика. Многие наши молодые волонтёры растут настоящими патриотами, осознающими свою ответственность за судьбу Родины. Это, конечно, очень важно для нашего будущего».

- Служба семьи в Мишкинском районе благодарит всех неравнодушных людей за оказанную помощь, - говорит Маргарита Шайхиевна. - Благодаря вашему участию и поддержке многие дети получили всё необходимое для успешного начала учебного года. Ваша помощь и забота сделали этот период для них радостным и беззаботным.

Мы высоко ценим ваше время, усилия и желание помогать. Ваша поддержка имеет огромное значение и вдохновляет нас на дальнейшее сотрудничество.

Выражаем искреннюю благодарность ИП Валиахметовой Алле Геннадьевне за участие в благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Ваша помощь стала важной поддержкой для семей и позволила детям начать учебный год со всем необходимым. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и желаем процветания вашей организации.

Каждый ваш вклад - это шаг к тому, чтобы ребёнок чувствовал себя уверенно в школе. Давайте творить добро вместе!

Светлана Тоймурзина