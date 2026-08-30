В Башкортостане участники СВО заключили 134 социальных контракта

Получить поддержку могут участники СВО, уволенные с военной службы или завершившие исполнение контракта и признанные безработными либо ищущими работу. В отличие от социального контракта для малоимущих граждан, среднедушевой доход семьи участника СВО или доход одиноко проживающего заявителя в данном случае не оценивается. Обязательное условие — рекомендация Государственного фонда «Защитники Отечества».

Если участник СВО признан инвалидом I или II группы, право на заключение такого социального контракта по его выбору может быть передано супруге или супругу. В этом году этой возможностью воспользовались шесть человек.

Как отмечает министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ольга Кабанова, отдельное направление было введено с учётом задач, с которыми сталкиваются участники СВО после возвращения к мирной жизни:

– Большая часть заключивших социальный контракт участников СВО — новички в предпринимательской деятельности. Поэтому важно не только помочь человеку открыть своё дело, но и сопровождать его, чтобы бизнес продолжал работать после завершения срока действия социального контракта.

Участники программы выбирают самые разные направления. Среди уже реализуемых бизнес-проектов — изготовление металлоконструкций и мебели, разведение крупного рогатого скота, птицы и пчёл, производство строительных материалов, открытие автомастерских и шиномонтажей. Есть проекты в сфере общественного питания: производство мясных изделий, копчёной продукции, консервов и полуфабрикатов, открытие кафе и мини-пекарен.

Помощь не заканчивается после одобрения бизнес-плана и предоставления средств. В рассмотрении проектов участвуют комиссии при центрах занятости населения, к работе привлекаются бизнес-шерифы и центры «Мой бизнес». За каждым получателем в центре занятости закрепляется куратор, который сопровождает его в течение срока действия социального контракта.

Сейчас в республике также прорабатывается более подробный маршрут сопровождения участников СВО, которые планируют открыть своё дело. Предполагается, что представители центров «Мой бизнес» будут консультировать претендентов непосредственно на базе центров занятости в городах и районах, помогать оценивать бизнес-идею и составлять бизнес-план, а затем подключаться к юридическому и бухгалтерскому сопровождению регистрации бизнеса. Кроме того, рассматривается возможность закрепления за начинающими предпринимателями наставников из числа действующих представителей бизнеса.

При этом за участниками СВО и членами их семей сохраняется возможность заключать социальные контракты и по общим основаниям, если семья относится к категории малоимущих. За семь месяцев 2026 года таким образом заключено 27 социальных контрактов с участниками СВО и ещё 62 — с членами их семей.

Всего социальные контракты действуют в Башкортостане с 2020 года. За это время в республике заключено более 30 тысяч контрактов, ежегодно оформляется порядка четырёх тысяч. Поддержку можно получить по четырём основным направлениям: поиск работы, открытие собственного дела, ведение личного подсобного хозяйства и мероприятия по преодолению трудной жизненной ситуации.

https://mintrud.bashkortostan.ru/presscenter/news/844728/