Ежегодную семейную выплату с июня получили 1,2 миллиона родителей

Совещание по вопросам демографии провели первый вице-премьер Денис Мантуров и вице-премьер Татьяна Голикова. Они обсудили корпоративные меры поддержки рождаемости. Первый зампред правительства отметил, что в реализации демографической политики ключевая роль принадлежит государству.

«При этом на решение о рождении ребенка влияет стабильность занятости, доходов и возможность продолжать профессиональное развитие. Поэтому здесь важна активная позиция работодателей, которые могут на местах снимать многие повседневные барьеры», — отметил Денис Мантуров.

По его словам, отдельные предприятия уже запустили корпоративные программы поддержки на этапе беременности и после рождения ребенка. В их числе медицинское сопровождение и специальный режим труда, а также выплаты. Компенсируются и расходы на детский сад, создаются гибкие условия для возвращения к работе, действуют специальные жилищные программы.

Например, 4 июня на ПМЭФ состоялась церемония награждения компаний, первыми внедривших «золотой стандарт корпоративной поддержки демографии». Одним из лауреатов стало предприятие «Арнест ЮниРусь».

«Мы готовы поддерживать наших сотрудников, мы поддерживаем многодетные семьи, и мы очень хотим, чтобы наша страна развивалась, у нас были рабочие руки, мотивированные люди. Наша компания услышана на федеральном уровне, и мы, конечно, очень гордимся этой наградой», — отметил на церемонии акционер «Арнест» Алексей Сагал.

По словам губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, корпоративные программы поддержки рождаемости внедряют и на других предприятиях региона. Сотрудникам, в семьях которых появляются дети, предоставляют выплаты. При рождении первого ребенка — это 500 тысяч рублей, при рождении второго — 750 тысяч рублей и 1 миллион рублей при рождении третьего и последующих детей.

«У нас порядка 30 предприятий разных видов деятельности присоединились к этой инициативе. Это предприятия химической, пищевой, перерабатывающей промышленности, наши сельхозпроизводители, застройщики, предприятия малого и среднего бизнеса. <…> За счет того, что у нас новые предприятия к этой инициативе присоединяются, фактически мы программу на территории региона масштабируем», — сказал он также на ПМЭФ.

О мерах поддержки молодых работающих родителей

Как отметила Татьяна Голикова, основная национальная цель, которую поставил Президент страны Владимир Путин, — сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи. Для решения этих задач с 2025 года запущен новый национальный проект «Семья».

«Сегодня на рынок труда выходит молодежь, нацеленная на получение образования, построение карьеры. При этом главной ценностью, согласно опросам, молодежь считает семью. Потому важно помочь молодым людям поддержать баланс карьеры и семьи, создать женщинам условия для совмещения материнства и занятости. Также важно создать благоприятную среду для беременных женщин и женщин, недавно ставших мамами», — отметила вице-премьер.

По ее словам, большое значение приобретают отношение работодателя к молодым родителям, корпоративные меры поддержки, такие как дополнительные дни отпуска, гибкие графики работы, удаленная занятость, организация кратковременного присмотра за детьми или детских комнат на предприятиях и другие. Важны также медицинские программы, направленные на поддержку женского здоровья.

Со своей стороны министр промышленности и торговли Антон Алиханов отметил, что госкорпорации и промышленные предприятия совместно с регионами ежегодно наращивают объемы финансирования мер стимулирования рождаемости, создавая условия для роста числа детей в российских семьях.

«Комплекс мер включает материальную помощь при рождении детей, медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей, жилищные льготы, адресную поддержку многодетных семей и работающих матерей. Кроме того, создаются условия для совмещения профессиональных обязанностей и ухода за детьми. Дополнительно прорабатывается вопрос создания корпоративных детских садов с учетом текущей загрузки государственных дошкольных учреждений», — отметил Антон Алиханов.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.