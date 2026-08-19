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Культура

Культура
19 Августа , 17:45
В Агидели модернизируют объекты культуры
Культура
15 Августа , 08:12
Эпос «Урал-Батыр» станет драйвером развития туризма в Башкирии
Культура
14 Августа , 11:35
«Бирская старина»: окунитесь в историю родного края!
Культура
28 Июля , 06:29
Московские учёные изучали марийский говор в Мишкинском районе
Культура
27 Июля , 07:07
Фестиваль гостеприимства «Купец 2.0» пройдет в Стерлитамаке с 11 по 13 сентября
Культура
26 Июля , 13:01
25 июля в Бурзянском районе прошёл ежегодный летний этнофестиваль «ШульганFest
Культура
8 Июля , 13:45
Бирск задает модные тренды
Культура
8 Июля , 08:50
На фестивале в Бирске гости погрузились в этноатмосферу
Культура
7 Июля , 06:55
Делегация  Мишкинского района приняла участие в V Межрегиональном этнокультурном
Культура
30 Июня , 10:25
В Башкирии в рамках нацпроекта «Семья» откроется шесть объектов культуры
Культура
29 Июня , 15:15
Радий Хабиров вручил госнаграды руководителям творческих коллективов региона
Культура
27 Июня , 21:50
Башкирский национальный костюм получил статус официально охраняемого бренда
Культура
27 Июня , 21:46
Третий день Всероссийской детской Фольклориады завершился
Культура
27 Июня , 21:42
Радий Хабиров встретился с участниками III Всероссийской детской Фольклориады
Культура
27 Июня , 21:36
В Уфе состоялась церемония закрытия III Всероссийской детской Фольклориады
Культура
26 Июня , 13:55
В Уфе состоялась церемония закрытия III Всероссийской детской Фольклориады
Культура
26 Июня , 12:50
Радий Хабиров встретился с участниками III Всероссийской детской Фольклориады
Культура
26 Июня , 11:03
Ay Yola призналась в любви Башкирии
Культура
24 Июня , 10:56
Уфа на несколько дней станет центром детского народного творчества России
Культура
24 Июня , 10:51
В Уфе в хороводе Дружбы закружились участники Всероссийской детской фольклориады
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