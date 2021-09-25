+4 °С
Облачно
Подписаться на Я.Новости75 лет Победы

Культура

Культура
25 Сентября , 09:39
В начале сентября в Мишкинском районе состоялся Первый Республиканский День чтения, который прошел в формате акции тотального чтения, посвященного Году науки и технологий
Культура
22 Сентября , 11:52
Уфимская Волна 2021. Кастинг ведущих финала! Первые итоги
Культура
16 Сентября , 08:58
Мастера Башкортостана представят свои работы во Всероссийском фестивале «Иван-да-Марья»
Культура
10 Сентября , 10:31
В Уфе ушел из жизни известный композитор и педагог Айрат Кубагушев
Культура
9 Сентября , 15:07
На экраны выходит комедийное роуд-муви «Семья года» - идейное продолжение нашумевшего фильма «Из Уфы с любовью»
Культура
9 Сентября , 09:29
В Уфимском районе пройдет Всероссийская акция "Культурная суббота"
Культура
8 Сентября , 20:07
"В Балтачевском районе открылся новый историко-культурный центр"
Культура
8 Сентября , 09:18
В Башкирии более 350 тысяч человек смогут бесплатно посетить концерты и спектакли
Культура
7 Сентября , 09:20
Более 350 тысяч молодых жителей Башкортостана могут оформить «Пушкинскую карту»
Культура
6 Сентября , 21:37
Для гостей Инвестсабантуя «Зауралье-2021» выступит певица Валерия
Культура
6 Сентября , 21:35
В рамках третьего Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2021» состоится медиасессия на тему «Вызовы ковидной эпохи глазами СМИ, власти и общества»
Культура
6 Сентября , 21:33
На Инвестсабантуе «Зауралье-2021» пройдёт шествие национальных костюмов
Культура
2 Сентября , 15:46
:В республике начали действовать «Пушкинские карты»
Культура
28 Августа , 09:10
Книга займет свое почетное место
Культура
4 Августа , 10:16
Работники культуры осваивают основы проектного менеджмента в сфере культуры в рамках национального проекта "Культура"
Культура
9 Июля , 09:34
В Башкирии исполнили мечту молодого хорватского музыканта
Культура
8 Июля , 16:13
На Первом канале выступила башкирская группа «Аргымак»
Культура
7 Июля , 20:20
Хорватский музыкант взял уроки игры на башкирском курае
Культура
7 Июля , 12:21
Манижа сравнила Фольклориаду с популярным европейским конкурсом
Культура
6 Июля , 16:04
В Башкирии в рамках Фольклориады открыли памятник Акбузату
Все материалы

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Эл. почта
mishpressa@mail.ru
Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.Метрика