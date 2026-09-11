В День национального костюма в Уфе прошел фестиваль «Славяне XXI века»

На фестивале побывали почетные гости: и.о. министра культуры Республики Башкортостан Фанур Шайхисламов, заместитель Председателя Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Тамара Тансыккужина, митрополит Уфимский и Башкортостанский, Глава Башкортостанской митрополии Филарет, председатель Центрального духовного управления мусульман России (ЦДУМ) Талгат Таджуддин, Почетный консул Республики Болгария в г. Уфе Ярослав Шредер, Генеральный консул Республики Беларусь в г. Уфе Александр Ковалев, представитель Главы Чеченской Республики в Республике Башкортостан Казбек Цулаев.

Исполняющий обязанности министра культуры Республики Башкортостан Фанур Шайхисламов в своем выступлении отметил, что фестиваль проходит уже в шестой раз в том числе благодаря поддержке региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана» и Федерального агентства по делам национальностей России:

– В нашей республике в мире и согласии проживают более 130 национальностей. И сегодня, в День национального костюма народов Республики Башкортостан, мы видим дань уважения традициям, нашей многообразной культуре. Сейчас, в это непростое время, мы показываем наше единство и силу. Хочу пожелать всем участникам ярких выступлений, а гостям – незабываемых впечатлений.

Заместитель Председателя Государственного Собрания – Курултай Республики Башкортостан Тамара Тансыккужина отметила, что фестиваль «Славяне XXI века» занимает достойное место в череде событий в нашей республике.

– Фестиваль является важным культурным мероприятием, которое показывает нам красоту, глубину и величие русской культуры. Рада, что сегодня присутствуют молодые коллективы, ведь подобные фестивали – это мост между прошлым, настоящим и будущим. Всегда в нашей стране, в любые самые сложные времена, все народы были как одна семья. Именно в сложные времена искусство, основанное на солидарности и взаимопомощи, имеет главное, основополагающее значение.

Генеральный консул Республики Беларусь в г. Уфе Александр Ковалев поблагодарил организаторов праздника и зачитал приветственный адрес:

– Символично, что этот праздник проходит здесь, на гостеприимной башкирской земле. Башкортостан – уникальный регион, который на протяжении веков демонстрирует всему миру пример подлинного согласия, дружбы и единства. Эта земля объединяет и сплачивает представителей самых разных народов, создавая неповторимый и прочный союз культур. Сегодня наше братство, основанное на нерушимом союзе, служит мощным ориентиром для сохранения славянского единства во всём мире. Мы искренне рады, что этот фестиваль перешагивает границы и собирает вокруг себя представителей государств и народов, объединённых общими ценностями. Фундаментом этого многонационального единения являются именно люди – те, кто бережно хранит культурные традиции своих предков, передаёт из поколения в поколение родное слово и уникальное творческое наследие.

На площади развернулась большая ярмарка народных промыслов – каждый смог приобрести уникальные изделия ручной работы из дерева и камня, игрушки, обереги и памятные сувениры. В мастеровых зонах ремесленники провели мастер-классы, рассказали о народных традициях и научили тонкостям изготовления кукол-оберегов из лоскутов ткани, лент и природных материалов, а также основам славянских узоров. Настоящий кузнец продемонстрировал силу старинного ремесла, отчеканил памятные монеты для гостей и позволил желающим самим ударить молотом по наковальне.

На главной сценической площадке зрителей ждала большая концертная программа с участием ведущих славянских творческих коллективов Уфы и Республики Башкортостан, а также вокальной группы «Грымата» народного ансамбля «Игрицы» из города Оренбурга. Кульминацией праздника стал традиционный русский хоровод, который объединил всех участников. Творческую программу дополнили яркие тематические блоки «Бравые казаки» (выступления казачьего ансамбля «Широко поле» и народного вокального ансамбля «Казачьи напевы») и «Краса – девичья коса» (импровизированный конкурс на самую длинную косу).

Также состоялось дефиле с участием ведущих театров моды и дизайнерских студий. Свои уникальные коллекции представили Общественная организация «Етекыз», модельное агентство Lunamodels, театр моды «Класс», дизайн-театр «Новое поколение» Уфимского многопрофильного профессионального колледжа, студенческая дизайн-студия «Глория» Уфимского государственного колледжа технологии и дизайна и театр моды Уфимского колледжа ремесла и сервиса имени Ахмета Давлетова.

Историко-культурные и национально-культурные центры Дома дружбы народов РБ представили русское, казачье, белорусское, украинское и болгарское подворья.

Русское подворье представили Историко-культурные центры «Красный Яр» (Уфимский район) и «Никольский храм» (Краснокамский район):

– Для гостей организовали фотозону, стилизованную под интерьер русской избы – здесь у нас печь, красный угол, стол с самоваром. Мастера из Краснокамского района проводят мастер-классы по росписи досок и матрешек, изготовлению славянских кукол-оберегов, - рассказала методист историко-культурного центра «Никольский храм» Анастасия Гиниятуллина.

Белорусское подворье представил Белорусский историко-культурный центр Иглинского района. Казачье подворье было организовано Управлениями культуры города Октябрьский и Уфимского района. Здесь можно было увидеть подлинные черкески, шашки, услышать казачьи песни. Украинское подворье подготовлено управлением культуры Стерлитамакского района. Болгарское подворье представили мастерицы из РОО «Дружба народов Башкортостан – Болгария».

Для юных посетителей организовали пространство детского и семейного отдыха с традиционными славянскими играми и состязаниями, где опытные казаки обучили всех желающих основам фланкировки шашкой.

Рядом расположилась выставка религиозной утвари и традиционного церковного убранства Уфимской Епархии. Экспозиция позволила гостям фестиваля глубже узнать историю православия и церковного искусства. Особым событием стало прибытие колокольной звонницы – над площадью прозвучал колокольный звон. Гости праздника могли приобщиться к звонарскому искусству и попробовать создать звон под руководством отца Сергия, клирика Храма Благовещения Пресвятой Богородицы города Благовещенска

В рамках фестиваля состоялся I Республиканский конкурс русского костюма «Маковка», посвящённый Дню национального костюма народов Республики Башкортостан, деловую часть конкурса открыл семинар, посвященный традиционному русскому костюму.

Также на площади работала патриотическая зона «СВОих не бросаем». Волонтёрские организации «МаскСети "ЩитУфа"», «Надёжный тыл Башкортостана» и волонтёрское объединение «ЗОВ» установили специальные станины для плетения маскировочных сетей. Мастера обучали технике плетения всех желающих, включая почётных гостей, которые смогли вплести ленты с пожеланиями бойцам.

Организатор волонтёрского движения «Масксети Щит – Уфа» Зиля Фаттахова отметила, что на фронт уже было отправлено 61 120 сетей:

– Силы придает обратная связь от военнослужащих: после каждого гуманитарного конвоя ребята отправляют видео и аудиозаписи. Так формируется нить, связывающая тыл и фронт. Мастерские по плетению сетей организованы не только в Уфе, более 100 цехов действуют в районах Башкортостана, всего заняты более 10 тысяч волонтеров. Приходят пенсионеры, дети, взрослые разных профессий, многие трудятся после работы, по выходным.

Ведущие познакомили зрителей с деятельностью волонтёров и рассказали о работе АНО «Товарищи», координирующей помощь фронту и семьям военнослужащих. На протяжении всей акции на экранах транслировалась информация о гуманитарной помощи.

В завершение все волонтёрские движения прямо на площадке соединили сплетённые за день сети в одно полотно, демонстрируя нерушимое единство тыла в помощи бойцам СВО.

Организаторы фестиваля: Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), Министерство культуры Республики Башкортостан, ГБУ Дом дружбы народов Республики Башкортостан, РОО «Собор русских Башкортостана», Администрация городского округа город Уфа и ГКЗ «Башкортостан».

Справочно:

В Республике Башкортостан День национального костюма отмечается в третью пятницу апреля и во вторую пятницу сентября. Это не просто дата в календаре: каждый раз тысячи жителей республики представляют традиционные костюмы своих народов, участвуют в флешмобах, конкурсах, записывают ролики для соцсетей и превращают обычный день в живую энциклопедию культур.

Фото Владимир Стаханов